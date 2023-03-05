Лихач проехал на «красный» на глазах у инспекторов ДПС в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Со слов екатеринбуржца Владислава, лихач создал дорожную ситуацию, которая способствовала возникновению ДТП. Ему сигналили другие автовладельцы — те, которые покидали стоянку вблизи «Кольцово». Об этом мужчина рассказал изданию Е1 и приложил кадры с места событий.
В Госавтоинспекции Екатеринбурга журналистам сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка, а автомобилистам необходимо отказаться от практики нарушения ПДД. Водителю, на которого поступила жалоба, в случае поимки грозит штраф до 1 тысячи рублей, однако санкция увеличится в случае рецидива.