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Published Сегодня, 05:31

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Updated Сегодня, 05:33

Лихач проехал на «красный» на глазах у инспекторов ДПС в Екатеринбурге

5 марта 2023, 05:31
Фото: 1MI
Водитель проехал пересечение улиц на запрещающий сигнал светофора на глазах госавтоинспекторов, однако нарушителя ПДД не остановили. Инцидент произошел у аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.

Со слов екатеринбуржца Владислава, лихач создал дорожную ситуацию, которая способствовала возникновению ДТП. Ему сигналили другие автовладельцы — те, которые покидали стоянку вблизи «Кольцово». Об этом мужчина рассказал изданию Е1 и приложил кадры с места событий.

В Госавтоинспекции Екатеринбурга журналистам сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка, а автомобилистам необходимо отказаться от практики нарушения ПДД. Водителю, на которого поступила жалоба, в случае поимки грозит штраф до 1 тысячи рублей, однако санкция увеличится в случае рецидива.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Транспорт#ДПС#ГИБДД#Машина#Нарушение ПДД
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