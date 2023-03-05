Лихач проехал на «красный» на глазах у инспекторов ДПС в Екатеринбурге

В Госавтоинспекции Екатеринбурга журналистам сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка, а автомобилистам необходимо отказаться от практики нарушения ПДД. Водителю, на которого поступила жалоба, в случае поимки грозит штраф до 1 тысячи рублей, однако санкция увеличится в случае рецидива.