Мэр Нижнего Тагила поздравил тагильчанок с наступающим Международным женским днем

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
На сцене собрались бывшие солисты знаменитых групп, которые выступили перед женщинами с программой «Песни на все времена». Об этом сообщила администрация Нижнего Тагила.
Среди артистов, вышедших на сцену, были Анатолий Алешин, Михаил Долотов и Владимир Преображенский. Послушать хиты разных лет свыше тысячи жительниц Нижнего Тагила пригласил Владислав Пинаев.
Мэр обратился к гостьям события и рассказал, что множество женских имен вошли в историю города. Среди них — представительницы различных профессий: педагоги, врачи, сотрудники промышленных предприятий. Глава муниципалитета отметил, что женщины не только не уступают мужчинам, но и превосходят их в волонтерстве, в работе общественных организаций. Также к микрофону вышел и спикер гордумы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн.
Отдельные слова поддержки и поздравления Владислав Пинаев направил тем тагильчанкам, чьи близкие мужчины находятся в зоне проведения СВО. Он отметил, что жительницы города оказывают неоценимый вклад в поддержку бойцов и жителей Донбасса благодаря гуманитарной помощи, которую они отправляют. Кроме того, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила, в честь жен и семей участников спецоперации будет проведен еще один концерт.