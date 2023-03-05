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Мэр Нижнего Тагила поздравил тагильчанок с наступающим Международным женским днем

5 марта 2023, 12:15
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил с наступающим Международным женским днем тагильчанок, которые посетили приуроченный к празднику концерт. Мероприятие проходило в нижнетагильском цирке.

На сцене собрались бывшие солисты знаменитых групп, которые выступили перед женщинами с программой «Песни на все времена». Об этом сообщила администрация Нижнего Тагила.

Среди артистов, вышедших на сцену, были Анатолий Алешин, Михаил Долотов и Владимир Преображенский. Послушать хиты разных лет свыше тысячи жительниц Нижнего Тагила пригласил Владислав Пинаев.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Мэр обратился к гостьям события и рассказал, что множество женских имен вошли в историю города. Среди них — представительницы различных профессий: педагоги, врачи, сотрудники промышленных предприятий. Глава муниципалитета отметил, что женщины не только не уступают мужчинам, но и превосходят их в волонтерстве, в работе общественных организаций. Также к микрофону вышел и спикер гордумы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Отдельные слова поддержки и поздравления Владислав Пинаев направил тем тагильчанкам, чьи близкие мужчины находятся в зоне проведения СВО. Он отметил, что жительницы города оказывают неоценимый вклад в поддержку бойцов и жителей Донбасса благодаря гуманитарной помощи, которую они отправляют. Кроме того, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила, в честь жен и семей участников спецоперации будет проведен еще один концерт.

Владислав Пинаев встретился с женами участников СВО за «кружкой чая»
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