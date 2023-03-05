Мэр Нижнего Тагила поздравил тагильчанок с наступающим Международным женским днем

Мэр обратился к гостьям события и рассказал, что множество женских имен вошли в историю города. Среди них — представительницы различных профессий: педагоги, врачи, сотрудники промышленных предприятий. Глава муниципалитета отметил, что женщины не только не уступают мужчинам, но и превосходят их в волонтерстве, в работе общественных организаций. Также к микрофону вышел и спикер гордумы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн.