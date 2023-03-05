На борьбу с лесными пожарами в Свердловской области выделят 384 миллиона рублей

Сезон, который считается опасным в плане возникновения пожаров, стартует с 15 апреля. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области. С наступлением весны представители ведомства обустроят в лесистых зонах 1,8 тысячи км противодействующих пожарам минерализованных полос. Кроме того, будет произведена очистка 2,2 тысячи км полос, созданных ранее.