На борьбу с лесными пожарами в Свердловской области выделят 384 миллиона рублей

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Природные зоны обустроят соответственно мерам противопожарной безопасности. Денежные средства также выделят лесопожарным бригадам. Бюджет предусматривает и систему мониторинга и тушения очагов возгорания.
Сезон, который считается опасным в плане возникновения пожаров, стартует с 15 апреля. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области. С наступлением весны представители ведомства обустроят в лесистых зонах 1,8 тысячи км противодействующих пожарам минерализованных полос. Кроме того, будет произведена очистка 2,2 тысячи км полос, созданных ранее.
На патрулирование лесов выделены 4 самолета АН 2, 1 борт М-12, а также вертолет МИ-8.
Ранее для обсуждения лесных пожаров на встречу со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым прибыл глава МЧС Александр Куренков. Разговор строился вокруг подготовки региона к стихийным бедствиям, благодарностей ведомствам и обсуждении результатов совместной работы.