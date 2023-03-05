TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

На борьбу с лесными пожарами в Свердловской области выделят 384 миллиона рублей

5 марта 2023, 06:08
Фото: 1MI
На антипожарную подготовку в лесах минприроды и экологии Свердловской области передаст 384 миллиона рублей.

Природные зоны обустроят соответственно мерам противопожарной безопасности. Денежные средства также выделят лесопожарным бригадам. Бюджет предусматривает и систему мониторинга и тушения очагов возгорания.

Сезон, который считается опасным в плане возникновения пожаров, стартует с 15 апреля. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области. С наступлением весны представители ведомства обустроят в лесистых зонах 1,8 тысячи км противодействующих пожарам минерализованных полос. Кроме того, будет произведена очистка 2,2 тысячи км полос, созданных ранее.

На патрулирование лесов выделены 4 самолета АН 2, 1 борт М-12, а также вертолет МИ-8.

Глава МЧС России обсудил с губернатором тушение пожаров на Урале
Узнать подробнее

Ранее для обсуждения лесных пожаров на встречу со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым прибыл глава МЧС Александр Куренков. Разговор строился вокруг подготовки региона к стихийным бедствиям, благодарностей ведомствам и обсуждении результатов совместной работы.

Читайте также:
100 гектаров леса отожгли спасатели для остановки пожара под ПервоуральскомБолее 24 миллионов взыскали с виновника лесного пожара под Нижним ТагиломВсе лесные пожары потушены в Свердловской области
#Анна Варнакина#Экономика#Лесной пожар#Деньги#Минприроды#Пожарные#Пожар#Свердловская область
Подпишитесь
Смена глав свердловского Минздрава не решает крупных проблем в сфере медицины
Вчера, 03:54
«Окружение и мешки на головах»: освобожденный тагильчанин рассказал о плене в Украине
3 марта 15:13
Тагильчане, блиставшие в российских сериалах и фильмах — подборка TagilCity.ru
3 марта 07:04
TagilCity.ru стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила по итогам 2022 года
3 марта 09:08
Родителей Нижнего Тагила просят обратить внимание на вовлечение детей в ЧВК «Редан»
3 марта 13:17
25-летний юбилей отметил тагильский военно-поисковый отряд «Соболь»
Вчера, 13:04