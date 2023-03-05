Онлайн-опрос по реконструкции Старого Демидовского завода подготовили в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Со слов администрации Нижнего Тагила, социальное исследование проходится за 15 минут. По его результатам создадут предпроектные гипотезы. Далее итоги обсудят с жителями города: представителями общественных организаций, разных форм предпринимательской деятельности и со всеми, кто изъявит желание принять участие в слушаниях.
Кроме того, организаторы собирают и развернутые описания идей и отзывов по реализации проекта от жителей Нижнего Тагила. Пожелания и мысли горожане могут высказывать по ссылке. Также на сайте возможно оставить собственные контакты для того, чтобы получить обратную связь.
Напомним, что реконструкция Старого Демидовского завода проводится в рамках взаимодействия горадминистрации Нижнего Тагила и одного из градообразующих предприятий. Проект нацелен на сохранение исторического наследия и активизацию экспертов, бизнесменов и всех инициативных горожан. Об этом сообщает нижнетагильская мэрия.