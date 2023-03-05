Онлайн-опрос по реконструкции Старого Демидовского завода подготовили в Нижнем Тагиле

Кроме того, организаторы собирают и развернутые описания идей и отзывов по реализации проекта от жителей Нижнего Тагила. Пожелания и мысли горожане могут высказывать по ссылке. Также на сайте возможно оставить собственные контакты для того, чтобы получить обратную связь.