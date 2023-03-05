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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Онлайн-опрос по реконструкции Старого Демидовского завода подготовили в Нижнем Тагиле

5 марта 2023, 09:54
Фото: Администрация Нижнего Тагила
Старый Демидовский завод в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле идет разработка концепции, по которой проведут реконструкцию площади Старого Демидовского завода. Ей занимается компания Citymakers. Для того, чтобы изучить мнения тагильчан, создали онлайн-опрос. В нем могут принять участие все желающие.

Со слов администрации Нижнего Тагила, социальное исследование проходится за 15 минут. По его результатам создадут предпроектные гипотезы. Далее итоги обсудят с жителями города: представителями общественных организаций, разных форм предпринимательской деятельности и со всеми, кто изъявит желание принять участие в слушаниях.

Кроме того, организаторы собирают и развернутые описания идей и отзывов по реализации проекта от жителей Нижнего Тагила. Пожелания и мысли горожане могут высказывать по ссылке. Также на сайте возможно оставить собственные контакты для того, чтобы получить обратную связь.

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Напомним, что реконструкция Старого Демидовского завода проводится в рамках взаимодействия горадминистрации Нижнего Тагила и одного из градообразующих предприятий. Проект нацелен на сохранение исторического наследия и активизацию экспертов, бизнесменов и всех инициативных горожан. Об этом сообщает нижнетагильская мэрия.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Старый Демидовский завод#Опрос#Администрация Нижнего Тагила#Реконструкция#Проект#Город
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