Подозреваемому в покушении на диверсию в Свердловской области ужесточили наказание

Напомним, что 30 сентября свердловская УФСБ задержала 29-летнего жителя Режа — его подозревали в диверсии. Перед совершением противоправных действий он изобразил незаконные граффити на монументе у въезда в город. СМИ сообщает, что мужчина якобы подготовил некое устройство, из-за которого поезд мог бы сойти с рельсов. Причина, по которой трагедии не случилось, — внимательность сотрудников ж/д дороги. Подготовкой мужчины могли заниматься представители ВСУ.