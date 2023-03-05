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Подозреваемому в покушении на диверсию в Свердловской области ужесточили наказание

5 марта 2023, 08:49
Фото: 1MI
Владлен Меньшиков, подозреваемый в покушении на диверсию на железной дороге в Свердловской области, стал обвиняемым по еще нескольким уголовным статьям. Так, ему приписывают публичные призывы к совершению террористических актов и взаимодействие с иностранцами против безопасности страны.

На момент задержания мужчина обвинялся только в покушении на совершение диверсии, сообщает ТАСС со ссылкой на Свердловский областной суд. Теперь он проходит по 3 уголовным статьям.

Силовики предотвратили диверсию на железной дороге в Свердловской области
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Напомним, что 30 сентября свердловская УФСБ задержала 29-летнего жителя Режа — его подозревали в диверсии. Перед совершением противоправных действий он изобразил незаконные граффити на монументе у въезда в город. СМИ сообщает, что мужчина якобы подготовил некое устройство, из-за которого поезд мог бы сойти с рельсов. Причина, по которой трагедии не случилось, — внимательность сотрудников ж/д дороги. Подготовкой мужчины могли заниматься представители ВСУ.

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#Анна Варнакина#Криминал#Суд#Диверсия#ВСУ#Терроризм#Уголовная ответственность#Свердловская область#Реж
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