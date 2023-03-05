Подозреваемому в покушении на диверсию в Свердловской области ужесточили наказание

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
На момент задержания мужчина обвинялся только в покушении на совершение диверсии, сообщает ТАСС со ссылкой на Свердловский областной суд. Теперь он проходит по 3 уголовным статьям.
Напомним, что 30 сентября свердловская УФСБ задержала 29-летнего жителя Режа — его подозревали в диверсии. Перед совершением противоправных действий он изобразил незаконные граффити на монументе у въезда в город. СМИ сообщает, что мужчина якобы подготовил некое устройство, из-за которого поезд мог бы сойти с рельсов. Причина, по которой трагедии не случилось, — внимательность сотрудников ж/д дороги. Подготовкой мужчины могли заниматься представители ВСУ.