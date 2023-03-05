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Updated Сегодня, 10:34

Ультрамарафонец установил рекорд в честь 300-летия Екатеринбурга

5 марта 2023, 10:31
Фото: telegram-канал Алексея Орлова
Владимир Волошин — ультрамарафонец, известный в России. В честь 300-летия Екатеринбурга он пробежал 300 километров (по километру за каждый год, который исполнится столице Среднего Урала) и установил рекорд.

Таким образом спортсмен решил поздравить город с юбилеем. Маршрут Волошин завершил в субботу, 4 марта, окончив путь на финишной точке марафона «Уральская сотня». Спортивное мероприятие состоялось в Кадниково, на территории «Белой лошади». На преодоление дистанции марафонец затратил 3 дня.

Думаю, каждый любитель беговых лыж согласится со мной: проходить несколько дней подряд по сотне — это фантастика, — сообщил мэр свердловской столицы Алексей Орлов в собственном telegram-канале.
Фото: telegram-канал Алексея Орлова

Муниципальный глава поздравил лыжника с полученными результатами, а также пообещал, что в ответ город также установит собственные рекорды.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Марафон#Лыжи#Рекорд#Спорт#Алексей Орлов
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