Ультрамарафонец установил рекорд в честь 300-летия Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Таким образом спортсмен решил поздравить город с юбилеем. Маршрут Волошин завершил в субботу, 4 марта, окончив путь на финишной точке марафона «Уральская сотня». Спортивное мероприятие состоялось в Кадниково, на территории «Белой лошади». На преодоление дистанции марафонец затратил 3 дня.
Думаю, каждый любитель беговых лыж согласится со мной: проходить несколько дней подряд по сотне — это фантастика, — сообщил мэр свердловской столицы Алексей Орлов в собственном telegram-канале.
Муниципальный глава поздравил лыжника с полученными результатами, а также пообещал, что в ответ город также установит собственные рекорды.