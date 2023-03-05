Уроженец Екатеринбурга попал на шоу «Голос»

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
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Updated Сегодня, 11:21
Молодому человеку 21 год. На Первом канале он рассказал, что проходит обучение и работает на территории Москвы. Он занимается продвижением артистов. На программу пришли мама Георгия и его товарищи.
В день выступления уроженца Екатеринбурга — столицы Среднего Урала, — решения принимал следующий состав жюри: Антон Беляев, Владимир Пресняков, Полина Гагарина и Василий Вакуленко (Баста). Молодой человек стал подопечным команды Гагариной, которой больше всего понравилось выступление исполнителя.
Ранее екатеринбурженка Вера Витальевна Роскошь прошла слепое прослушивание в шоу «Голос 60+».