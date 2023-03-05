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Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Уроженец Екатеринбурга попал на шоу «Голос»

5 марта 2023, 11:19
Фото: Скриншот эфира "Первый канал"
Георгий Литуев из Екатеринбурга стал участником первого этапа телешоу «Голос». Его исполнение музыкальной композиции Егора Сесарева «С тобой» было оценено жюри.

Молодому человеку 21 год. На Первом канале он рассказал, что проходит обучение и работает на территории Москвы. Он занимается продвижением артистов. На программу пришли мама Георгия и его товарищи.

В день выступления уроженца Екатеринбурга — столицы Среднего Урала, — решения принимал следующий состав жюри: Антон Беляев, Владимир Пресняков, Полина Гагарина и Василий Вакуленко (Баста). Молодой человек стал подопечным команды Гагариной, которой больше всего понравилось выступление исполнителя.

Роскошь из Екатеринбурга прошла слепое прослушивание в шоу «Голос 60+»
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Ранее екатеринбурженка Вера Витальевна Роскошь прошла слепое прослушивание в шоу «Голос 60+».

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