Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
С 1 октября 2023 года зарплату бюджетникам и муниципальным служащим Нижнего Тагила проиндексируют на 5,5%. Зарплата увеличится у медиков, учителей и сотрудников культурных учреждений. В документе указано, что индексация проводится для выполнения целевых показателей оплаты труда, установленных президентом.
За 14 лет в Свердловской области сменилось четыре министра здравоохранения. Последние три покидали должности после выявления серьезных нарушений в работе ведомства и медицины в целом. С приходом нового начальника строятся планы, делаются кадровые перестановки. При этом каждый раз, уходя с поста, министр оставлял своему последователю старые проблемы.
ГИБДД временно ограничила проезд грузовиков по трассам Свердловской области из-за выпадения осадков, нарушенной видимости и несоответствующего норме состояния дорожного полотна.
Потепление до +3 градусов прогнозируют синоптики к 9 марта в Нижнем Тагиле. До этого, 6 и 7 марта, днем в городе будет -1 градус, а ночью – 6 градусов.
Диких косуль увидели тагильчане утром 4 марта около Городского дворца детского и юношеского творчества на улице Красногвардейская. Первым дикое животное в черте города увидел ребенок, который шел в школу.