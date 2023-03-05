TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

В Нижнем Тагиле проиндексируют зарплаты бюджетникам, а про городу бегали дикие косули

5 марта 2023, 15:04
Фото: 1MI
Индексация зарплат, дикие косули и потепление: рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 4-5 марта.

С 1 октября 2023 года зарплату бюджетникам и муниципальным служащим Нижнего Тагила проиндексируют на 5,5%. Зарплата увеличится у медиков, учителей и сотрудников культурных учреждений. В документе указано, что индексация проводится для выполнения целевых показателей оплаты труда, установленных президентом.

В Нижнем Тагиле зарплата бюджетникам в 2023 году будет проиндексирована на 5,5%
Узнать подробнее

За 14 лет в Свердловской области сменилось четыре министра здравоохранения. Последние три покидали должности после выявления серьезных нарушений в работе ведомства и медицины в целом. С приходом нового начальника строятся планы, делаются кадровые перестановки. При этом каждый раз, уходя с поста, министр оставлял своему последователю старые проблемы.

Смена глав свердловского Минздрава не решает крупных проблем в сфере медицины
Узнать подробнее

ГИБДД временно ограничила проезд грузовиков по трассам Свердловской области из-за выпадения осадков, нарушенной видимости и несоответствующего норме состояния дорожного полотна.

ГИБДД ограничивает движение грузовиков на трассах в Свердловской области
Узнать подробнее

Потепление до +3 градусов прогнозируют синоптики к 9 марта в Нижнем Тагиле. До этого, 6 и 7 марта, днем в городе будет -1 градус, а ночью – 6 градусов.

Потепление до +3 градусов ожидается в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Диких косуль увидели тагильчане утром 4 марта около Городского дворца детского и юношеского творчества на улице Красногвардейская. Первым дикое животное в черте города увидел ребенок, который шел в школу.

Дикая косуля бегала рядом с жилыми домами у ГДДЮТ в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Косули#Зарплаты#Бюджетники#Индексация#Грузовики#ГИБДД#Потепление#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Новости УрФО#Нижний Тагил
Подпишитесь
Смена глав свердловского Минздрава не решает крупных проблем в сфере медицины
Вчера, 03:54
«Окружение и мешки на головах»: освобожденный тагильчанин рассказал о плене в Украине
3 марта 15:13
Тагильчане, блиставшие в российских сериалах и фильмах — подборка TagilCity.ru
3 марта 07:04
TagilCity.ru стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила по итогам 2022 года
3 марта 09:08
Родителей Нижнего Тагила просят обратить внимание на вовлечение детей в ЧВК «Редан»
3 марта 13:17
25-летний юбилей отметил тагильский военно-поисковый отряд «Соболь»
Вчера, 13:04