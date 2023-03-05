За 14 лет в Свердловской области сменилось четыре министра здравоохранения. Последние три покидали должности после выявления серьезных нарушений в работе ведомства и медицины в целом. С приходом нового начальника строятся планы, делаются кадровые перестановки. При этом каждый раз, уходя с поста, министр оставлял своему последователю старые проблемы.