Второклассник из Екатеринбурга создает маскировочные сети для бойцов на СВО

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Сам ребенок объясняет свой поступок тем, что хочет, чтобы солдат не заметили враги и они вернулись домой живыми. Сначала мальчик делает домашнее задание из школы, а после садится за работу. Говорит, что учеба дается ему на «отлично», сообщает издание Е1.
За основу юноша из Екатеринбурга берет рыболовную сеть, которую обвязывает лоскутами из старых футболок отца. На одно изделие размеров 2×3 метра екатеринбуржец тратит несколько дней. Трудятся папа и сын вместе. Они уже отправили бойцам на передовую четыре сети ручной работы и посылки со сладостями, письмами, рисунками и другой необходимой провизией. Сейчас семья работает над пятой сетью.