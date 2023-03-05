Второклассник из Екатеринбурга создает маскировочные сети для бойцов на СВО

Сам ребенок объясняет свой поступок тем, что хочет, чтобы солдат не заметили враги и они вернулись домой живыми. Сначала мальчик делает домашнее задание из школы, а после садится за работу. Говорит, что учеба дается ему на «отлично», сообщает издание Е1.