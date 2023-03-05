«За кота»: в Реже пытались поджечь квартиру издевавшегося над котом блогера

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Возгорание предотвратили, сообщают подписчики сообщества «Инцидент Екатеринбург». Спасти дом от пламени удалось родственникам екатеринбуржца, которые в момент поджога оказались в квартире.
Попытались поджечь квартиру «кошачьего тренера». Неужели хоть на секунду поджигателям не пришла мысль, что в подъезде кроме него проживают и другие люди, среди которых есть дети и пожилые люди? Хорошо, что в этот момент члены моей семьи оказались дома и успели предотвратить пожар, — рассказал житель Екатеринбурга администрации сообщества.
Со слов начальника пресс-службы главка свердловского МВД Валерия Горелых, сообщение в пожарную часть поступило от владельца жилплощади. Его обработали и зарегистрировали. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и ищут поджигателя. Полицейские опрашивают возможных свидетелей правонарушения. В результате процессуальных мероприятия будет принято соответствующее решение.
Валерий Горелых подметил, что рыжий кот с именем Сеня продолжает жить у волонтеров. Ветеринарам предстоит выяснить, был ли причинен представителю кошачьих вред.
Напомним, что ранее в соцсетях и средствах массовой информации стали распространяться видео, на котором житель Режа связывает домашнему животному лапы скотчем, швыряет на кровать, хватает за шкирку и делает несвойственные котам действия с рыжим питомцем. Все происходящее свердловчанин выкладывал в интернет, а свои манипуляции с Сеней называл «зарядкой».
Узнав о происходящем, правоохранители пришли к блогеру и забрали кота. Он находился в отделении полиции, а позже был отдан на передержку. Сотрудники системы правопорядка начали проверку.