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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

«За кота»: в Реже пытались поджечь квартиру издевавшегося над котом блогера

5 марта 2023, 12:55
Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Житель Режа пытался поджечь квартиру издевавшегося над котом YouTube-блогера

В Реже предотвратили пожар, который мог бы случиться в квартире YouTube-блогера, который ранее издевался над котом и записывал видео. Неизвестный пытался вызвать пожар у входной двери «кошачьего тренера». На стене злоумышленник оставил надпись: «За кота».

Возгорание предотвратили, сообщают подписчики сообщества «Инцидент Екатеринбург». Спасти дом от пламени удалось родственникам екатеринбуржца, которые в момент поджога оказались в квартире.

Попытались поджечь квартиру «кошачьего тренера». Неужели хоть на секунду поджигателям не пришла мысль, что в подъезде кроме него проживают и другие люди, среди которых есть дети и пожилые люди? Хорошо, что в этот момент члены моей семьи оказались дома и успели предотвратить пожар, — рассказал житель Екатеринбурга администрации сообщества.

Со слов начальника пресс-службы главка свердловского МВД Валерия Горелых, сообщение в пожарную часть поступило от владельца жилплощади. Его обработали и зарегистрировали. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и ищут поджигателя. Полицейские опрашивают возможных свидетелей правонарушения. В результате процессуальных мероприятия будет принято соответствующее решение.

Валерий Горелых подметил, что рыжий кот с именем Сеня продолжает жить у волонтеров. Ветеринарам предстоит выяснить, был ли причинен представителю кошачьих вред.

Житель Режа издевается над котом и выкладывает видео в интернет
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Напомним, что ранее в соцсетях и средствах массовой информации стали распространяться видео, на котором житель Режа связывает домашнему животному лапы скотчем, швыряет на кровать, хватает за шкирку и делает несвойственные котам действия с рыжим питомцем. Все происходящее свердловчанин выкладывал в интернет, а свои манипуляции с Сеней называл «зарядкой».

Фото: Валерий Горелых, "Инцидент Екатеринбург"

Узнав о происходящем, правоохранители пришли к блогеру и забрали кота. Он находился в отделении полиции, а позже был отдан на передержку. Сотрудники системы правопорядка начали проверку.

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#Анна Варнакина#Животные#Поджог#Полиция#Происшествия#Реж#Валерий Горелых
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