«За кота»: в Реже пытались поджечь квартиру издевавшегося над котом блогера

Напомним, что ранее в соцсетях и средствах массовой информации стали распространяться видео, на котором житель Режа связывает домашнему животному лапы скотчем, швыряет на кровать, хватает за шкирку и делает несвойственные котам действия с рыжим питомцем. Все происходящее свердловчанин выкладывал в интернет, а свои манипуляции с Сеней называл «зарядкой».