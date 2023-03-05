Зооволонтер спас двух повисших вниз головой голубей в Екатеринбурге

Из-за большой опасности для жизни и здоровья птиц волонтеры выезжают на подобные вызовы сразу же. Когда Евгений Зенков прибыл к месту вызова, он заметил голубей, которые висели на высоте в 12 метров. Спасатель закрепил веревку на плотном стволе тополя, затем наклонился к птицам и надломил конец ветки. Птиц опустили на землю. С их лапок состригли намотавшиеся в несколько витков нити.