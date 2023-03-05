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Published Сегодня, 07:19

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Updated Сегодня, 07:21

Зооволонтер спас двух повисших вниз головой голубей в Екатеринбурге

5 марта 2023, 07:19
Фото: 1MI
Два голубя повисли вниз головой на ветке дерева и бились, пытаясь выбраться. Их спас зооволонтер из Екатеринбурга.

Сообщение о попавших в беду птицах поступило от семьи, которая пришла на берег Исети покормить уток. Со слов волонтера, такие ситуации возникают постоянно из-за того, что фрагменты нити или прочие вещи наматываются вокруг лап. В результате пернатые повисают на ветвях и не могут выбраться самостоятельно.

Из-за большой опасности для жизни и здоровья птиц волонтеры выезжают на подобные вызовы сразу же. Когда Евгений Зенков прибыл к месту вызова, он заметил голубей, которые висели на высоте в 12 метров. Спасатель закрепил веревку на плотном стволе тополя, затем наклонился к птицам и надломил конец ветки. Птиц опустили на землю. С их лапок состригли намотавшиеся в несколько витков нити.

Оба голубя каким-то образом оказались связаны одной очень тонкой, но прочной синтетической нитью. Скорее всего, это было еще на земле. Непонятно, каким образом им при этом удалось взлететь на приличную высоту, — рассказал Евгений Зенков в сообществе «Зооспас в Екатеринбурге».
Фото: «Зооспас в Екатеринбурге»

Семья, которая сообщила о голубях, забрала птиц к себе на ночь под дальнейшее наблюдение. Такое решение приняли из-за того, что пернатые не смогли взлететь в воздух, несмотря на здоровые крылья.

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