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Published Сегодня, 05:58

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11-летний мальчик из Нижнего Тагила поставил Рекорд России

6 марта 2023, 05:58
Фото: Скриншот видеозаписи Фаниса Хайруллина
Александр Грипенко — 11-летний житель Нижнего Тагила, который за свое спортивное достижение попал в Книгу рекордов России — в первый федеральный портал фиксации достижений, установленных в пределах страны.

Тагильчанин продемонстрировал вис на перекладине без отрыва пальцев от спортивного снаряда на протяжении 6 минут 39 секунд. За свой результат Александр удостоен титула рекордсмена страны.

Для того, чтобы показать соответствующие итоги, молодой человек и его тренер Фанис Хайруллин из Нижнего Тагила готовились 1,5 месяца. Сначала школьнику из команды «Стойкие» удавалось висеть всего 4 минуты.

Саша — обладатель самого крепкого хвата страны в своей возрастной категории, он большой молодец! — прокомментировал Фанис Хайруллин на личной странице в социальных сетях.
Юноша из Нижнего Тагила прошёл на руках и попал в Книгу рекордов России
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