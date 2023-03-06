11-летний мальчик из Нижнего Тагила поставил Рекорд России

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Тагильчанин продемонстрировал вис на перекладине без отрыва пальцев от спортивного снаряда на протяжении 6 минут 39 секунд. За свой результат Александр удостоен титула рекордсмена страны.
Для того, чтобы показать соответствующие итоги, молодой человек и его тренер Фанис Хайруллин из Нижнего Тагила готовились 1,5 месяца. Сначала школьнику из команды «Стойкие» удавалось висеть всего 4 минуты.
Саша — обладатель самого крепкого хвата страны в своей возрастной категории, он большой молодец! — прокомментировал Фанис Хайруллин на личной странице в социальных сетях.