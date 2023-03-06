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Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

14-летний подросток погиб под Новосибирском при неизвестных обстоятельствах

6 марта 2023, 05:18
Фото: 1MI
Тело 14-летнего юноши нашла группа детей во время прогулки по лесу. Труп несовершеннолетнего молодого человека обнаружили под Новосибирском, в селе Верх Тула.

Издание Atas.info со ссылкой на слова директора местной школы сообщает, что при ребенке не было собой предсмертной записки (опровергая слухи, которые распространялись на местности ранее). Причины его гибели предстоит выяснить представителям компетентных ведомств. В данный момент проводятся следственные мероприятия.

Также женщина, данные которой полностью совпадают с ФИО руководителя сельским учебным заведением, призвала комментаторов в социальных сетях к проявлению сочувствия и к отказу от распространения слухов относительно произошедшего в Верх Туле под Новосибирском.

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