14-летний подросток погиб под Новосибирском при неизвестных обстоятельствах

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Издание Atas.info со ссылкой на слова директора местной школы сообщает, что при ребенке не было собой предсмертной записки (опровергая слухи, которые распространялись на местности ранее). Причины его гибели предстоит выяснить представителям компетентных ведомств. В данный момент проводятся следственные мероприятия.
Также женщина, данные которой полностью совпадают с ФИО руководителя сельским учебным заведением, призвала комментаторов в социальных сетях к проявлению сочувствия и к отказу от распространения слухов относительно произошедшего в Верх Туле под Новосибирском.