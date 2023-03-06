14-летний подросток погиб под Новосибирском при неизвестных обстоятельствах

Издание Atas.info со ссылкой на слова директора местной школы сообщает, что при ребенке не было собой предсмертной записки (опровергая слухи, которые распространялись на местности ранее). Причины его гибели предстоит выяснить представителям компетентных ведомств. В данный момент проводятся следственные мероприятия.