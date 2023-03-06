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Posted Сегодня, 04:15

Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

22-летний мужчина в очках неделю разыскивается в Екатеринбурге

6 марта 2023, 04:15
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 22-летнего Игоря Зуева волонтеры и полиция разыскивают уже неделю. Молодой человек пропал 28 февраля 2023 года. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Рост пропавшего составляет примерно 162 сантиметра, у него худощавое телосложение, волосы светло-русого цвета, а также серо-голубые глаза. В день пропажи на нем была синяя куртка, такого же цвета джинсы, черные кроссовки и серая шапка, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Фото: "Лиза Алерт"

Всех, кто обладает информацией о местонахождении молодого человека, просят позвонить по телефонам в ориентировке.

Напомним, 28 февраля в Екатеринбурге пропала и 16-летняя Айгул Ташполотова. Отмечалось, что она не знает русский язык. Она ушла из дома и пропала. Ранее такого не происходило.

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#Ирина Кирилова#Екатеринбург#Свердловская область#Пропавшие#Поиск#Волонтеры#Полиция#Происшествия#Новости УрФО
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