22-летний мужчина в очках неделю разыскивается в Екатеринбурге

Рост пропавшего составляет примерно 162 сантиметра, у него худощавое телосложение, волосы светло-русого цвета, а также серо-голубые глаза. В день пропажи на нем была синяя куртка, такого же цвета джинсы, черные кроссовки и серая шапка, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».