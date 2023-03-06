22-летний мужчина в очках неделю разыскивается в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Рост пропавшего составляет примерно 162 сантиметра, у него худощавое телосложение, волосы светло-русого цвета, а также серо-голубые глаза. В день пропажи на нем была синяя куртка, такого же цвета джинсы, черные кроссовки и серая шапка, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Всех, кто обладает информацией о местонахождении молодого человека, просят позвонить по телефонам в ориентировке.
Напомним, 28 февраля в Екатеринбурге пропала и 16-летняя Айгул Ташполотова. Отмечалось, что она не знает русский язык. Она ушла из дома и пропала. Ранее такого не происходило.