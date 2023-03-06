365 миллионов рублей потратят на питание школьников в Нижнем Тагиле до 2025 года

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Деньги на организацию питания школьников распределены по двум закупкам. В пятнадцати школах Нижнего Тагила будет организовано горячее питание с полным циклом производства на территории заказчика (школы №3, 6, 12, 45, 49, 56, 65, 66, 75, 80, 81, 138, 144, а также начальная образовательная школа №34 и центр образования №1). Общая сумма закупки составляет 346,6 миллионов.
В школе №58, согласно документации, будет производиться доставка полуфабрикатов высокой степени готовности или готовой продукции.
Контракт будет заключен на три года — с апреля 2023 по ноябрь 2025 года.
Отмечается, что организация питания должна быть основана на принципах ХАССП. К работе могут быть допущены только лица, имеющие соответствующую профессиональную квалификацию, прошедшие предварительный отбор и проходящие периодические медицинские осмотры.