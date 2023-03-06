365 миллионов рублей потратят на питание школьников в Нижнем Тагиле до 2025 года

Деньги на организацию питания школьников распределены по двум закупкам. В пятнадцати школах Нижнего Тагила будет организовано горячее питание с полным циклом производства на территории заказчика (школы №3, 6, 12, 45, 49, 56, 65, 66, 75, 80, 81, 138, 144, а также начальная образовательная школа №34 и центр образования №1). Общая сумма закупки составляет 346,6 миллионов.