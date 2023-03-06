Боец из села под Белоярским погиб в сражениях на СВО

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
О гибели военнослужащего при исполнении воинского долга сообщила администрация Хромцовской сельской управы в Белоярском городском округе. Мужчина, со слов представителей мэрии, пал смертью храбрых. О дате гибели и времени прощания не сообщается.
Ранее стало известно о том, что на СВО погиб 44-летний водитель из Сухого Лога Евгений Сащиков. Мужчина выполнял поставленные перед ним задачи, однако скончался в результате удара снаряда по боевому автомобилю. На территорию спецоперации Сащиков поехал после того, как туда отправился его сын.