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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Боец из села под Белоярским погиб в сражениях на СВО

6 марта 2023, 06:26
Фото: Хромцовская сельская управа
Бажанов Александр Вадимович 
Бажанов Александр Вадимович — военнослужащий, который погиб в боях на территории проведения спецоперации ВС РФ на южных рубежах. Мужчина проживал в селе Хромцово Белоярского ГО.

О гибели военнослужащего при исполнении воинского долга сообщила администрация Хромцовской сельской управы в Белоярском городском округе. Мужчина, со слов представителей мэрии, пал смертью храбрых. О дате гибели и времени прощания не сообщается.

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Ранее стало известно о том, что на СВО погиб 44-летний водитель из Сухого Лога Евгений Сащиков. Мужчина выполнял поставленные перед ним задачи, однако скончался в результате удара снаряда по боевому автомобилю. На территорию спецоперации Сащиков поехал после того, как туда отправился его сын.

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