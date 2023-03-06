Больницу в Каменске-Уральском ждет проверка после инцидента с ползущим пациентом

Напомним, ранее стало известно, что жительница Екатеринбурга обвинила врачей в смерти своей сестры. По ее словам, у девушки обнаружили рак крови, но при этом не провели достаточное обследование, когда пациентка жаловалась на сильные боли в животе. Девушка через некоторое время скончалась.