Больницу в Каменске-Уральском ждет проверка после инцидента с ползущим пациентом

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Ведомство проверит, насколько соблюдается законодательство о здравоохранении. Согласно публикациям СМИ, мужчина обратился в больницу после того, как упал с высоты. Однако он был вынужден добираться ползком до травмпункта по лестнице.
В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка на предмет исполнения врачами законодательства при оказании медпомощи. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, ранее стало известно, что жительница Екатеринбурга обвинила врачей в смерти своей сестры. По ее словам, у девушки обнаружили рак крови, но при этом не провели достаточное обследование, когда пациентка жаловалась на сильные боли в животе. Девушка через некоторое время скончалась.