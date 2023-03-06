TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Больницу в Каменске-Уральском ждет проверка после инцидента с ползущим пациентом

6 марта 2023, 11:15
Фото: 1MI
Прокуратура Каменска-Уральского проверит городскую больницу после инцидента с пациентом, которому пришлось ползком добираться до отделения травмпункта.

Ведомство проверит, насколько соблюдается законодательство о здравоохранении. Согласно публикациям СМИ, мужчина обратился в больницу после того, как упал с высоты. Однако он был вынужден добираться ползком до травмпункта по лестнице.

В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка на предмет исполнения врачами законодательства при оказании медпомощи. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, ранее стало известно, что жительница Екатеринбурга обвинила врачей в смерти своей сестры. По ее словам, у девушки обнаружили рак крови, но при этом не провели достаточное обследование, когда пациентка жаловалась на сильные боли в животе. Девушка через некоторое время скончалась.

Выпускница детского дома из Екатеринбурга обвинила врачей в смерти сестры
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Пациент#Врачи#Прокуратура#Проверка#Происшествия#Свердловская область#Новости УрФО#Каменск-Уральский
Подпишитесь
Итоги недели: сероводород в воздухе и съемки навозного поля
Сегодня, 06:41
Смена глав свердловского Минздрава не решает крупных проблем в сфере медицины
4 марта 03:54
«Окружение и мешки на головах»: освобожденный тагильчанин рассказал о плене в Украине
3 марта 15:13
Дети и наркотики: как предупредить подростковую зависимость
Сегодня, 03:00
25-летний юбилей отметил тагильский военно-поисковый отряд «Соболь»
4 марта 13:04
Лидер ЛДПР Слуцкий призвал волонтеров объединиться для помощи фронту
Сегодня, 05:00