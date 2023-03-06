Дети и наркотики: как предупредить подростковую зависимость

Posted Сегодня, 03:00
Published Сегодня, 03:00
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Updated Сегодня, 03:00
О влиянии психотропов на детский организм, сниффинге и признаках зависимости редакции TagilCity.ru рассказала заведующая отделением медико-социальной помощи Детской городской больницы Нижнего Тагила Елена Проворова.
С самого начала употребления наркотиков они становятся частью метаболизма человека и вызывают психотропный эффект, воздействуя на эндокринные и биохимические процессы. Постоянное применение наркотических веществ приводит к хроническому отравлению. Помимо психического и физического расстройства развития, у подростков-наркоманов резко падает иммунитет. Из-за этого они часто болеют, и даже небольшая простуда может привести к серьезному воспалению верхних дыхательных путей.
Наркотические вещества влияют на психику подростков, серьезно нарушают нормальное и адекватное восприятие мира, нервная система быстро изнашивается, организм перестает справляться с повседневными нагрузками, — рассказала Елена Проворова.
Если ребенок принимает психотропы — алкоголь, токсические вещества, наркотики — непостоянно или впервые, то распознать это сложно. И все же родителям стоит насторожиться, если проявляются несколько из следующих перечисленных признаков суммарно более пяти из разных групп.
Физиологические признаки:
Поведенческие признаки:
Очевидные признаки:
Важно сделать правильные выводы и учитывать, что некоторые признаки могут появляться совершенно по другой причине. Например — переходный возраст, — считает заведующая отделением медико-социальной помощи ДГБ.
Подростковая наркомания делится на четыре стадии зависимости.
Первая стадия — начало. Подросток употребляет наркотик «за компанию», часто провоцируемый на это приятелями старшего возраста. Зависимости не возникает, эйфория выражена слабо. Нередко преобладают неприятные физиологические эффекты, характерные для первого употребления психоактивных веществ. Однако при этом снимается внутренний запрет на употребление наркотиков и создается ложное ощущение их безопасности.
Вторая стадия — эйфория. В состоянии интоксикации подросток начинает чувствовать эйфорию, прием наркотиков начинает восприниматься, как способ быстро и легко получить удовольствие. Острая наркотическая зависимость пока отсутствует, и подросток продолжает принимать психотропы из-за приятных ощущений и желания быть частью группы.
Третья стадия — психическая зависимость. Если перерывы между приемом наркотиков становятся слишком длинными, подросток начинает чувствовать тревогу, раздражительность и беспокойство. С этого момента поводом для дальнейшего употребления становится не только эйфория, но и потребность устранить неприятные ощущения.
Четвертая стадия — физическая зависимость. При отмене наркотического препарата возникает ломка — неприятные, порой болезненные вегетативные и соматические симптомы. Проявляется синдром отмены, который в зависимости от вида психотропного вещества вызывает физические и психические расстройства и протекает очень тяжело.
Помимо наркотической зависимости, существует еще токсикомания. Если раньше популярным видом токсикомании среди подростков было вдыхание паров клея или бензина, то сейчас — бытового газа. Это называется сниффингом.
В составе газа зажигалок и баллонов — пропан, бутан, изобутан. При вдыхании эти газы вытесняют кислород, вызывая гипоксию мозга и, как следствие, кратковременную эйфорию. Происходит интоксикация организма, что приводит к тошноте, рвоте, головокружению, потере сознания. Гипоксия серьезно вредит нервной системе подростка, даже после однократной попытки, вызывая гибель нейронов и нарушая умственные способности. При постоянном употреблении психика может не восстановиться.
При слишком большой «дозе» смерть может наступить от удушья, отека мозга, легких, паралича дыхания, закупорки дыхательных путей. Газ вызывает сильную психологическую зависимость. Чаще всего это делают дети, которым не хватает положительных эмоций, — рассказала Елена Проворова.
Для профилактики детской наркомании сотрудники отделения медико-социальной помощи ДГБ Нижнего Тагила регулярно проводят тематические лекции и беседы в образовательных учреждениях города. Ребятам рассказывают, какие негативные последствия возможны после знакомства с наркотиками. Также распространяются памятки с профилактической информацией, оформляются стенды о вреде наркотиков, дается информация об учреждениях, помогающих наркозависимым подросткам.
Применение профилактических методов по словам Елены Проворовой, наиболее целесообразно и эффективно среди детей и подростков. Именно они представляют наиболее обширную, условную, группу риска.
Хочу обратиться к родителям детей-подростков: будьте предельно внимательны к своим детям, займите их свободное время, организуйте досуг. Научите детей здоровому и правильному образу жизни и наркотики не омрачат жизнь вашей семьи, — подытожила специалист ДГБ.