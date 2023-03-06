Дети и наркотики: как предупредить подростковую зависимость

С самого начала употребления наркотиков они становятся частью метаболизма человека и вызывают психотропный эффект, воздействуя на эндокринные и биохимические процессы. Постоянное применение наркотических веществ приводит к хроническому отравлению. Помимо психического и физического расстройства развития, у подростков-наркоманов резко падает иммунитет. Из-за этого они часто болеют, и даже небольшая простуда может привести к серьезному воспалению верхних дыхательных путей.