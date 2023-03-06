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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Долг тезки списали приставы с жителя Нижнего Тагила

6 марта 2023, 13:17
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле с мужчины списали чужой долг. Должник оказался его тезкой.

В проблему вмешалась прокуратура. По их данным, в июле 2021 года работники Федеральной службы исполнения наказаний возбудили производство о взыскании задолженности по кредитному договору. Они заблокировали счет в банке и арестовали машину человека, чье ФИО было таким же, как у должника.

После случившегося тагильчанин пожаловался в прокуратуру. Проверка показала, что произошла «ошибочная идентификация». Это стало возможным из-за ненадлежащего взаимодействия между ведомствами (ФНС, Росреестром, ГИБДД и так далее).

В результате прокуратура потребовала от судебных приставов снять ограничения на имущество не должника. Требование было выполнено.

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#Нижний Тагил#Должник#Приставы#Тезка#Имущество#Происшествия#Елена Озерова
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