Долг тезки списали приставы с жителя Нижнего Тагила

В проблему вмешалась прокуратура. По их данным, в июле 2021 года работники Федеральной службы исполнения наказаний возбудили производство о взыскании задолженности по кредитному договору. Они заблокировали счет в банке и арестовали машину человека, чье ФИО было таким же, как у должника.