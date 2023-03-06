Долг тезки списали приставы с жителя Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
В проблему вмешалась прокуратура. По их данным, в июле 2021 года работники Федеральной службы исполнения наказаний возбудили производство о взыскании задолженности по кредитному договору. Они заблокировали счет в банке и арестовали машину человека, чье ФИО было таким же, как у должника.
После случившегося тагильчанин пожаловался в прокуратуру. Проверка показала, что произошла «ошибочная идентификация». Это стало возможным из-за ненадлежащего взаимодействия между ведомствами (ФНС, Росреестром, ГИБДД и так далее).
В результате прокуратура потребовала от судебных приставов снять ограничения на имущество не должника. Требование было выполнено.