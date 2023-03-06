Долги ВСМПО и банкротство ВГОКа. Крупные арбитражные дела за февраль

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление от налоговой службы с просьбой признать банкротом Высокогорский горно-обогатительный комбинат в Нижнем Тагиле банкротом. Долг предприятия составил 924 млн рублей.
Ранее с иском о банкротстве ВГОКа в суд обратилось МУП «Тагилэнерго». Перед энергетиками долг предприятия составляет 1,6 млн рублей. Всего в арбитражном суде рассматривается четыре дела с требованием признать предприятие несостоятельным.
МУП «Водоканал» из Екатеринбурга требует с управляющей компании «Единый стандарт» 95 млн рублей в качестве долга за электроснабжение. Исковое заявление принято к производству.
В 2022 году МУП «Водоканал» уже подавал иск к УК «Единый стандарт», чтобы взыскать 82 млн рублей долга за водоснабжение. Тогда в суде обе стороны пришли к мировому соглашению и составили график выплаты задолженности.
Еще один многомиллионный иск за долг оплаты электроэнергии рассматривается в Арбитражном суде Свердловской области. МУП «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» в Верхней Салде требует с «ВСМПО-Ависма» 75 млн рублей.
До февраля 2022 года «ВСМПО-Ависма» являлся одним из крупнейших в мире поставщиков титана и сотрудничал с компанией Boeing. В марте прошлого года Boeing исключил ВСМПО из списка одобренных поставщиков и заявил о временном прекращении закупок титана из России.
Налоговая инспекция подала в суд иск с просьбой признать ООО «Первоуральский хлебокомбинат» банкротом из-за долга в 74 млн рублей. Исковое заявление пока оставлено без движения до устранения недостатков.
Производство хлебокомбината было законсервировано еще в 2020 году, когда начали накапливаться долги перед работниками и налоговой. Хлебокомбинат работал под брендом «Уральский хлеб». Под таким же наименованием выпускал хлебобулочную продукцию хлебокомбинат в Сысерти, который полгода назад признали банкротом. Осенью прошлого года «Первоуральский хлебокомбинат» выставили на продажу за 99 млн рублей. Однако желающих его купить так и не нашлось.
Иск о признании ООО «ПТП Машремкомплект-Сервис» банкротом в арбитражный суд подала налоговая инспекция. Задолженность компании составила 72 млн рублей. Заявление пока оставлено судом без движения.
«ПТП Машремкомплект-Сервис» занимается производством запасных частей к нефтепогружному оборудованию. В прошлом году компания пыталась оспорить в арбитражном суде решение ФНС о доначислении налогов на общую сумму 41,5 млн рублей и пенни в размере 20 млн рублей. Однако суд оставил заявление без рассмотрения, так как истец нарушил порядок досудебной претензии к ответчику.