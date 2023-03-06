Долги ВСМПО и банкротство ВГОКа. Крупные арбитражные дела за февраль

Производство хлебокомбината было законсервировано еще в 2020 году, когда начали накапливаться долги перед работниками и налоговой. Хлебокомбинат работал под брендом «Уральский хлеб». Под таким же наименованием выпускал хлебобулочную продукцию хлебокомбинат в Сысерти, который полгода назад признали банкротом. Осенью прошлого года «Первоуральский хлебокомбинат» выставили на продажу за 99 млн рублей. Однако желающих его купить так и не нашлось.