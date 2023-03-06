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Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

Электрогазосварщик из Сухого Лога погиб на СВО

6 марта 2023, 04:31
Фото: 1MI
Житель Сухого Лога Данила Коковин погиб в ходе специальной военной операции 24 января 2023 года.

Молодой человек родился и жил в Сухом Логу. Он окончил школу №7, а Сухоложском многопрофильном техникуме получил профессию электрогазосварщика. Погиб Данила во время боев за освобождение Артемовска в ДНР, сообщили в администрации Сухого Лога.

 

Молодой человек награжден медалью «За отвагу» и медалью от ЧВК «Вагнер». Прощание с ним прошло 2 марта.

Напомним, 4 марта в Артемовском ГО попрощались с погибшим на СВО Константином Седых.

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