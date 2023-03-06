Электрогазосварщик из Сухого Лога погиб на СВО

Молодой человек родился и жил в Сухом Логу. Он окончил школу №7, а Сухоложском многопрофильном техникуме получил профессию электрогазосварщика. Погиб Данила во время боев за освобождение Артемовска в ДНР, сообщили в администрации Сухого Лога.