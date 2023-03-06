Электрогазосварщик из Сухого Лога погиб на СВО

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Молодой человек родился и жил в Сухом Логу. Он окончил школу №7, а Сухоложском многопрофильном техникуме получил профессию электрогазосварщика. Погиб Данила во время боев за освобождение Артемовска в ДНР, сообщили в администрации Сухого Лога.
Молодой человек награжден медалью «За отвагу» и медалью от ЧВК «Вагнер». Прощание с ним прошло 2 марта.
Напомним, 4 марта в Артемовском ГО попрощались с погибшим на СВО Константином Седых.