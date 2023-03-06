Глава СК РФ заинтересовался делом умершей 22-летней девушки из Екатеринбурга

Напомним, что сестра умершей девушки рассказывала, что прямо из реанимации родственница позвонила ей и сказала, что умирает. Так и произошло. Ранее врачи лечили ее от рака крови. Девушку регулярно выписывали из медучреждения. Также у нее наблюдались стадии ремиссии.