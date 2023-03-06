TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Глава СК РФ заинтересовался делом умершей 22-летней девушки из Екатеринбурга

6 марта 2023, 13:53
Фото: 1MI
Глава СУ СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах гибели 22-летней девушки из Екатеринбурга.

Ранее ее сестра сообщала, что у ее родственницы обнаружили рак крови, она проходила лечение в больнице и скончалась в реанимации.

Сестра умершей винит в произошедшем медиков и считает, что они не оказали пациентке должной помощи. Теперь ситуацией заинтересовался глава СУ СК РФ.

В региональном Следственном комитете отметили, что по данному факту будет проведена проверка с установлением всех обстоятельств случившегося. Доклад должен будет представить глава СУ СК по Свердловской области Михаил Богинский.

Напомним, что сестра умершей девушки рассказывала, что прямо из реанимации родственница позвонила ей и сказала, что умирает. Так и произошло. Ранее врачи лечили ее от рака крови. Девушку регулярно выписывали из медучреждения. Также у нее наблюдались стадии ремиссии. 

Выпускница детского дома из Екатеринбурга обвинила врачей в смерти сестры
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Екатеринбург#Смерть#Больница#СУ СК#Доклад#Медики#Происшествия#Новости УрФО
Подпишитесь
Итоги недели: сероводород в воздухе и съемки навозного поля
Сегодня, 06:41
Смена глав свердловского Минздрава не решает крупных проблем в сфере медицины
4 марта 03:54
«Окружение и мешки на головах»: освобожденный тагильчанин рассказал о плене в Украине
3 марта 15:13
Дети и наркотики: как предупредить подростковую зависимость
Сегодня, 03:00
25-летний юбилей отметил тагильский военно-поисковый отряд «Соболь»
4 марта 13:04
Лидер ЛДПР Слуцкий призвал волонтеров объединиться для помощи фронту
Сегодня, 05:00