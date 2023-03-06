Глава СК РФ заинтересовался делом умершей 22-летней девушки из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Ранее ее сестра сообщала, что у ее родственницы обнаружили рак крови, она проходила лечение в больнице и скончалась в реанимации.
Сестра умершей винит в произошедшем медиков и считает, что они не оказали пациентке должной помощи. Теперь ситуацией заинтересовался глава СУ СК РФ.
В региональном Следственном комитете отметили, что по данному факту будет проведена проверка с установлением всех обстоятельств случившегося. Доклад должен будет представить глава СУ СК по Свердловской области Михаил Богинский.
Напомним, что сестра умершей девушки рассказывала, что прямо из реанимации родственница позвонила ей и сказала, что умирает. Так и произошло. Ранее врачи лечили ее от рака крови. Девушку регулярно выписывали из медучреждения. Также у нее наблюдались стадии ремиссии.