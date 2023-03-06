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Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Итоги недели: сероводород в воздухе и съемки навозного поля

6 марта 2023, 06:41
Фото: 1MI
Сероводород в воздухе поймала на минувшей неделе одна из станций УГМС в Нижнем Тагиле, а журналисты телеканала «Россия» приезжали снимать поле с навозом в Горноуральском. Главные экологические события недели в Нижнем Тагиле и Свердловской области с 27 февраля по 5 марта.

Газоанализатор TagilCity.ru на прошлой неделе не поймал ни одного превышения вредных веществ во время замеров воздуха возле железнодорожного вокзала. Посты «Уральского УГМС» фиксировали превышение сероводорода 28 февраля — до 1,6 ПДК на Сухоложском поселке.

История с навозным полем в Горноуральском продолжает привлекать журналистов разных уровней. На прошлой неделе в поселок приезжала съемочная группа телеканала «Россия». Корреспонденты общались с местными жителями о проблеме запаха фекалий и снимали поле с жидкими отходами агрокомплекса, в том числе с квадрокоптера.

Журналисты телеканала «Россия» сняли репортаж про навозное поле в Горноуральском
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Больше тысячи жалоб за прошлый год поступило в Роспотребнадзор от свердловчан на обустройство контейнерных площадок. В ходе проверок и надзорных мероприятий ведомство выявило 425 нарушений. На виновных наложено 64 штрафа на сумму 1,8 млн рублей, вынесены десятки предупреждений, возбуждены административные дела.

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#Анна Григорьева#Выбросы#Воздух#Навоз#Контейнерные площадки#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область
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