Как на самом деле в России подорожали продукты

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
По их данным, огурцы стали одной из причин, по которой инфляция в России в последнюю неделю февраля оказалась отрицательной: цены снизились на 0,02%. Огурцы вошли в число самых дешевеющих продуктов: их стоимость уменьшилась на 7,57%. А кондитерская продукция, напротив, подорожала. К примеру, сахар увеличился в цене на 27%.
По данным Росстата, за год огурцы подорожали почти в полтора раза, поэтому этот овощ буквально переходит в раздел деликатесов.
Как отмечают журналисты, дорожают, как правило, те продукты, который приходят в Россию из других стран. Например, маргарин и лук – это тоже те продукты, которые мы не производим сами, а получаем из других стран.
Овощи «борщевого набора» показали очень хорошую динамику, способствовала в этом погода 2022 года – лето выдалось урожайным. Поэтому с картошкой у России дела обстоят неплохо.
С курятиной и свининой ситуация аналогичная: в последние годы предприниматели активно инвестировали в эту отрасль. В результате производство мяса птицы за год выросло на 4,9% и превысило 6,5 млн тонн.
Однако для россиян прямо сейчас экономия на продуктах актуальная, как никогда. По данным исследования НАФИ, 67% россиян готовы покупать продукты с заканчивающимся сроком годности. А 25% людей отдают таким товарам предпочтение из-за скидок. Лишь 28% опрошенных не взяли бы такие товары.