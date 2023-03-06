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Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Как на самом деле в России подорожали продукты

6 марта 2023, 09:56
Фото: 1MI
Стало известно, как на самом деле подорожали продукты в России и какие продукты теперь будут есть жители. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в России сильно подешевели огурцы. Журналисты «Новых известий» узнали, что на самом деле происходит с ценами.

По их данным, огурцы стали одной из причин, по которой инфляция в России в последнюю неделю февраля оказалась отрицательной: цены снизились на 0,02%. Огурцы вошли в число самых дешевеющих продуктов: их стоимость уменьшилась на 7,57%. А кондитерская продукция, напротив, подорожала. К примеру, сахар увеличился в цене на 27%.

По данным Росстата, за год огурцы подорожали почти в полтора раза, поэтому этот овощ буквально переходит в раздел деликатесов.

Как отмечают журналисты, дорожают, как правило, те продукты, который приходят в Россию из других стран. Например, маргарин и лук – это тоже те продукты, которые мы не производим сами, а получаем из других стран.

Овощи «борщевого набора» показали очень хорошую динамику, способствовала в этом погода 2022 года – лето выдалось урожайным. Поэтому с картошкой у России дела обстоят неплохо.

С курятиной и свининой ситуация аналогичная: в последние годы предприниматели активно инвестировали в эту отрасль. В результате производство мяса птицы за год выросло на 4,9% и превысило 6,5 млн тонн.

Однако для россиян прямо сейчас экономия на продуктах актуальная, как никогда. По данным исследования НАФИ, 67% россиян готовы покупать продукты с заканчивающимся сроком годности. А 25% людей отдают таким товарам предпочтение из-за скидок. Лишь 28% опрошенных не взяли бы такие товары.

Цена на лук увеличилась до 45 рублей за килограмм в Свердловской области
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#Цены#Огурцы#Подорожание#Продукты#Росстат#Экономика#Елена Озерова
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