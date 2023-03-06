Лидер ЛДПР Слуцкий призвал волонтеров объединиться для помощи фронту

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Слуцкий отметил, что партия уже поддерживает «швейбаты» — группы женщин-активисток, которые шьют одежду для нужд армии.
На самом деле, в России сейчас всего две партии. Победители — это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогает нам победить. Пораженцы уехали из России. Поэтому главная партия страны — это, конечно, победители. ЛДПР — это партия русской победы. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу, — заявил Леонид Слуцкий.
В рамках движения «Шьем для наших» женщины из разных городов России шьют для участников СВО нательное и термобелье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и даже носилки. Инициатор движения — известный блогер Элина Патыкова.
Так, в Свердловской области, в движение объединились уже около сотни человек. 80% участников это матери, жены, сестры военнослужащих, добровольцев и мобилизованных, участвующих в СВО.
В Нижнем Тагиле в основном заняты пошивом термо костюмов, толстовок, балаклав, кальсон, футболок. Дополнительно участницы изготавливают блиндажные свечи и сладкие подарки для наших Защитников.
Со своей стороны ЛДПР помогает решать проблемы швейбата, например поиском доступных материалов для производства.
Мы, партия ЛДПР, взяли «швейбаты» под свое крыло уже давно. Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто и в Москве, и в регионах занимается этим важным делом. Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие, — сказал лидер партии.
Добавим, движение «Плечом к плечу» уже объединило сотни тысяч волонтеров, которые находят время помогать бойцам на фронте. Всех этих неравнодушных людей в ЛДПР называют партией победителей.