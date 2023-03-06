МСП России получило свыше 232 млрд по программе стимулирования кредитования

По данным РИА-Новости, деньги привлекли в прошлом году не менее 6,5 тысячи компаний против около трех тысяч бизнесменов, сделавших это в 2021-м. Об этом сообщил член совета директоров Центрального банка России Михаил Мамута, руководящий службой по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. По его словам, ощутимого роста объемов кредитования МСП удалось достичь во многом благодаря антикризисным программам, ориентированным на предоставление льготных кредитов ЦБ РФ. В их числе – ПСК.