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Updated Сегодня, 09:05

МСП России получило свыше 232 млрд по программе стимулирования кредитования

6 марта 2023, 09:05
Фото: pxhere.com
В рамках реализации программы стимулирования кредитования (ПСК) компании из сферы малого и среднего предпринимательства (МСП) суммарно получили в 2022 году 232,3 миллиарда рублей. Данный показатель в 2,3 раза выше предыдущего, зафиксированного в 2021-м.

По данным РИА-Новости, деньги привлекли в прошлом году не менее 6,5 тысячи компаний против около трех тысяч бизнесменов, сделавших это в 2021-м. Об этом сообщил член совета директоров Центрального банка России Михаил Мамута, руководящий службой по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. По его словам, ощутимого роста объемов кредитования МСП удалось достичь во многом благодаря антикризисным программам, ориентированным на предоставление льготных кредитов ЦБ РФ. В их числе – ПСК.

Мамута указал на тот факт, что ПСК не раз донастраивали в связи с пониманием того, что бизнесменам необходимы оборотные финансовые средства. В 2023 году внимание сконцентрируют в основном на инвестиционном кредитовании бизнесменов, являющихся непосредственными участниками структурной трансформации экономики, констатировал представитель национального финансового регулятора.

Совместными усилиями с правительством для этого была запущена комбинированная программа, предусматривающая двойную поддержку бизнесменов, представляющих приоритетные отрасли. Им можно рассчитывать на финансирование по ставке от двух с половиной до четырех процентов, уточнил Мамута. По этой программе ЦБ РФ и кабмин определили 100-миллиардный лимит выдач.

Финансирование в рамках ПСК активнее всех привлекали в 2022 году компании, представляющие следующие отрасли: строительство – 10 миллиардов (четыре процента от всего объема), транспортировка и хранение – 26,5 миллиарда (11 процентов), недвижимость – 40,3 миллиарда (17 процентов), обрабатывающие производства – 57,5 миллиарда (25 процентов) и торговля – 63,4 миллиарда рублей (27 процентов).

Свыше 81 процента из суммы в 232,3 миллиарда рублей, которую российские предприниматели привлекли в рамках реализации ПСК, пришлось на микро- и малый бизнес.

Об этом проинформировал руководитель Корпорации МСП Александр Исаевич. Одной из основных задач, предусмотренных стратегией развития компании, он назвал повышение числа получателей поддержки.

«В 2022 году в два с лишним раза больше предпринимателей смогли привлечь финансирование по совместной с Банком России программе стимулирования кредитования. Также мы реализуем специальные отраслевые программы, например для высокотехнологичных компаний, промышленности и туризма», - подытожил Исаевич.

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