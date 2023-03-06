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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

МУП «УКК» пытался переложить убытки на жителя Краснотурьинска

6 марта 2023, 13:31
Фото: 1MI
В Краснотурьинске местный житель смог защититься от стотысячных убытков, которые на него хотели повесить коммунальщики.

Началось все с того, что в июне 2021 года в Краснотурьинске на улице Чернышевского произошла коммунальная авария. МУП «Управление коммунальным комплексом» приступило к поиску места прорыва трубы. Во время раскопок они нашли незаконную врезку в магистральную сеть теплоснабжения в районе частного дома на улице Чернышевского. Из нее и образовалась течь.

Один из хозяев дома Дмитрий рассказал, что врезка появилась еще в 2015 году. Врезки делали сантехники для всех желающих во время замены труб. Прораб тогда говорил хозяевам, что после подключения к трубе будут заключены договоры на потребление тепловой энергии. Но этого так и не произошло.

МУП «УКК» посчитало, что владелец дома произвел врезку в центральную систему теплоснабжения сам, поэтому в отношении него было возбуждено дело по ст. 7.19 КоАП РФ. Однако его прекратили из-за истечения сроков привлечения к ответственности.

Сумму убытков МУП «УКК» насчитало на 361 242 рубля. В августе 2021 года долг был полностью погашен собственниками.

Коммунальщики сочли, что утечка теплоносителя произошла по вине жильцов из-за незаконной врезки в связи с износом труб. Они посчитали, что расходы на устранение аварии на теплосети составили более 72 тысяч рублей, а ремонт дороги – 43 тысячи рублей.

МУП «УКК» обратилось с иском в суд и потребовало возместить им 115 тысяч рублей.  Но в суде ответили, что не предоставлено достаточных доказательств того, что авария произошла по вине собственника дома К тому же, аварийные работы были проведены не из-за врезки, а из утечки.

Истец отправлял апелляцию, но Свердловский областной суд оставил без изменений решение Серовского районного суда, а апелляцию без удовлетворения.

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#Елена Озерова#Авария#Убытки#Коммунальная авария#Коммунальная служба#Суд#Происшествия#Новости УрФО
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