МУП «УКК» пытался переложить убытки на жителя Краснотурьинска

Началось все с того, что в июне 2021 года в Краснотурьинске на улице Чернышевского произошла коммунальная авария. МУП «Управление коммунальным комплексом» приступило к поиску места прорыва трубы. Во время раскопок они нашли незаконную врезку в магистральную сеть теплоснабжения в районе частного дома на улице Чернышевского. Из нее и образовалась течь.



Один из хозяев дома Дмитрий рассказал, что врезка появилась еще в 2015 году. Врезки делали сантехники для всех желающих во время замены труб. Прораб тогда говорил хозяевам, что после подключения к трубе будут заключены договоры на потребление тепловой энергии. Но этого так и не произошло.



МУП «УКК» посчитало, что владелец дома произвел врезку в центральную систему теплоснабжения сам, поэтому в отношении него было возбуждено дело по ст. 7.19 КоАП РФ. Однако его прекратили из-за истечения сроков привлечения к ответственности.



Сумму убытков МУП «УКК» насчитало на 361 242 рубля. В августе 2021 года долг был полностью погашен собственниками.



Коммунальщики сочли, что утечка теплоносителя произошла по вине жильцов из-за незаконной врезки в связи с износом труб. Они посчитали, что расходы на устранение аварии на теплосети составили более 72 тысяч рублей, а ремонт дороги – 43 тысячи рублей.



МУП «УКК» обратилось с иском в суд и потребовало возместить им 115 тысяч рублей. Но в суде ответили, что не предоставлено достаточных доказательств того, что авария произошла по вине собственника дома К тому же, аварийные работы были проведены не из-за врезки, а из утечки.



Истец отправлял апелляцию, но Свердловский областной суд оставил без изменений решение Серовского районного суда, а апелляцию без удовлетворения.