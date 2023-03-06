Мужчине с травмой ноги пришлось ползти к врачу в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Видео с ЧП появилось в сообществе «Типичный Каменск-Уральский». По словам автора поста, мужчине не выдали коляску, а жена не смогла его поднять. Поэтому мужчина принял решение ползти.
Он был трезв, идти не мог из-за случайного падения. Коляску мужчине выдали только после приема, - рассказал автор поста.
Также, по его словам, чтобы вывезти травмированного на улицу, супруге потребовалось просить открыть выход с пандусом.
В самом травмпункте сообщают, что мужчина вел себя неадекватно, пишет Е1. Эту информацию уже проверяют в Минздраве.