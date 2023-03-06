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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Мужчине с травмой ноги пришлось ползти к врачу в Каменске-Уральском

6 марта 2023, 10:04
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском местный житель буквально пополз к врачу с травмой ноги. Ему отказались выдать коляску.

Видео с ЧП появилось в сообществе «Типичный Каменск-Уральский». По словам автора поста, мужчине не выдали коляску, а жена не смогла его поднять. Поэтому мужчина принял решение ползти.

Он был трезв, идти не мог из-за случайного падения. Коляску мужчине выдали только после приема, - рассказал автор поста.

Также, по его словам, чтобы вывезти травмированного на улицу, супруге потребовалось просить открыть выход с пандусом.

В самом травмпункте сообщают, что мужчина вел себя неадекватно, пишет Е1. Эту информацию уже проверяют в Минздраве.

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#Елена Озерова#Травма#Падение#Травмпункт#Коляска#Каменск-Уральский#Происшествия#Новости УрФО
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