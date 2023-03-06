На парламентских выборах в Эстонии победила партия Каллас

Как пишет телеканал 360tv.ru, партия Каллас на парламентских выборах набрала тридцать один с половиной процентов голосов. Это гарантирует ей тридцать семь мест в парламенте. При этом за партию Каи Каллас проголосовало свыше тридцати одной тысячи избирателей, что для выборов в парламент Эстонии стало рекордным. Голосование проходило пятого марта текущего года. Для избирателей работало четыреста пять пунктов.