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Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

На парламентских выборах в Эстонии победила партия Каллас

Сегодня, 09:16
В Эстонии в парламентских выборах лидировала реформистская партия премьер-министра Каи Каллас.

Как пишет телеканал 360tv.ru, партия Каллас на парламентских выборах набрала тридцать один с половиной процентов голосов. Это гарантирует ей тридцать семь мест в парламенте. При этом за партию Каи Каллас проголосовало свыше тридцати одной тысячи избирателей, что для выборов в парламент Эстонии стало рекордным. Голосование проходило пятого марта текущего года. Для избирателей работало четыреста пять пунктов.

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