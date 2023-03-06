На Урале из отходов начнут производить дизельное топливо

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
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Updated Сегодня, 06:10
Старт процессу даст ХМАО-Югра, где пиролизный цех откроют в Нижневартовске, следом на очереди - Тюмень. Обсуждается вопрос об открытии похожего производства в Свердловской области.
Как рассказывал на Югорском промышленно-инвестиционном форуме в Ханты-Мансийске журналистам исполнительный директор АО «Югра-Экология» Виталий Якимчик, технология пиролизной печи позволяет перерабатывать покрышки и любые пластиковые отходы без предварительной обработки. Это первая в России установка, которая позволяет из данных отходов делать конденсационное дизтопливо. Его можно использовать для дизельных электростанций или автотранспорта.
Установка будет перерабатывать 10 тонн покрышек в день, или 3,65 тысячи тонн в год. За год из этого количества можно произвести 2 тысячи тонн дизтоплива и 600 тонн пеллет.
Главный инженер ООО «Тюменское экологическое объединение» Вольдемар Крауш рассказал, что пиролиз – это высокотехнологичный процесс, основанный на молекулярных изменениях полимеров и резины. В отсутствии кислорода под воздействием температуры от 500-600 градусов по Цельсии эти виды отходов переходят в жидкообразное состояние. Новое молекулярное соединение при правильной фильтрации становится дизельным топливом. Проекты тюменского и свердловского цехов будут использовать российские разработки и оборудование отечественных производителей. В Тюмень оборудование поступит уже в этом году. Запуск запланирован на 2024 год.
По словам Вольдемара Крауша, ежедневно в пиролизный цех будет поступать до 10 тонн отсортированных на МСЗ отходов полимеров и бывших в употреблении автомобильных покрышек. Из каждой тонный исходного сырья будут получать от 500 до 700 килограммов топлива. Оборудование рассчитано на круглосуточную работу, цикл от загрузки сырья до выработки топлива составляет примерно 20 часов, 4 часа уходят на очистку, техническое обслуживание и подготовку нового цикла. Использование герметичных емкостей для пиролиза исключает вредные выбросы в атмосферу. Для разогрева пиролизной печи будут использовать ранее произведенный дизель.
В пресс-службе ООО «ХКЭС» отметили, использование при проектировании и строительстве новых объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионах инновационных технологий – веяние времени и реальная необходимость. Сочетание мусоросортировки и переработки вторсырья в одном экокластере позволяет решить комплекс экологических проблем: отсутствует вред от перевозки сырья к месту производства, сам цех пиролиза является дополнительной мощностью перерабатывающей инфраструктуры, которой ощущается острый дефицит.
Пиролизный цех станет крупнейшей площадкой по глубокой переработке отходов полимеров и использованных автомобильных шин. Аналоги в Уральском федеральном округе отсутствуют.