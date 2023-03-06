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Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

После драки воспитанниц интерната в Североуральске возбуждено уголовное дело

6 марта 2023, 11:45
Фото: 1MI
После того, как в социально-реабилитационном центре в Североуральске произошла драка двух воспитанниц, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Произошедшее записали на видео очевидцы драки.

Конфликт между девочками случился еще в середине февраля. Однако известно стало о нем после того, как в сеть попало видео. По данным СК по Свердловской области, 13-летняя девочка получила в результате драки телесные повреждения. Ее избила 17-летняя воспитанница.

Теперь сотрудникам учреждения грозит уголовная ответственность за произошедшее. Также следователи выясняют степень тяжести травм 13-летней пострадавшей. Устанавливается и то, кто именно отвечал за безопасность детей. Если вред воспитаннице будет оценен как тяжкий, то виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее стало известно о драке в школе в Екатеринбурге. Там подрались двое подростков. У одного из них в результате сломана челюсть.

Семикласснику в Екатеринбурге сломали челюсть в драке после уроков
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#Дети#Драка#Уголовное дело#Криминал#Свердловская область#Новости УрФО#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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