После драки воспитанниц интерната в Североуральске возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Конфликт между девочками случился еще в середине февраля. Однако известно стало о нем после того, как в сеть попало видео. По данным СК по Свердловской области, 13-летняя девочка получила в результате драки телесные повреждения. Ее избила 17-летняя воспитанница.
Теперь сотрудникам учреждения грозит уголовная ответственность за произошедшее. Также следователи выясняют степень тяжести травм 13-летней пострадавшей. Устанавливается и то, кто именно отвечал за безопасность детей. Если вред воспитаннице будет оценен как тяжкий, то виновным грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее стало известно о драке в школе в Екатеринбурге. Там подрались двое подростков. У одного из них в результате сломана челюсть.