Пропавшего в Свердловской области рыбака нашли мертвым

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
Со слов начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, труп жителя региона нашел другой рыбак. Свердловчанина опросили. По предварительным данным, гибель мужчины не имеет под собой криминальной основы и была вызвана естественными причинами.
В Следкоме Свердловской области организовали проверку по факту гибели рыбака. Ее проводят следователи из Верхней Пышмы. Сотрудники уже осмотрели территорию, на которой был обнаружен труп, а само тело погибшего отправили к судмедэкспертам. Специалистам предстоит выяснить точную причину наступления смерти. Об этом рассказал начальник пресс-службы свердловского СКР Александр Шульга изданию «КП-Екатеринбург».