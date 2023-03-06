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Posted Сегодня, 04:55

Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

Пропавшего в Свердловской области рыбака нашли мертвым

6 марта 2023, 04:55
Фото: 1MI
Александр Печенин пропал 20 января в поселке Мурзинка (Свердловская область). 48-летнего рыбака обнаружили мертвым поисковики-волонтеры лишь спустя 1,5 месяца поисков.

Со слов начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, труп жителя региона нашел другой рыбак. Свердловчанина опросили. По предварительным данным, гибель мужчины не имеет под собой криминальной основы и была вызвана естественными причинами.

В Следкоме Свердловской области организовали проверку по факту гибели рыбака. Ее проводят следователи из Верхней Пышмы. Сотрудники уже осмотрели территорию, на которой был обнаружен труп, а само тело погибшего отправили к судмедэкспертам. Специалистам предстоит выяснить точную причину наступления смерти. Об этом рассказал начальник пресс-службы свердловского СКР Александр Шульга изданию «КП-Екатеринбург».

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#Анна Варнакина#Верхняя Пышма#Александр Шульга#Валерий Горелых#Происшествия#Труп#Смерть#Рыбак#Свердловская область
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