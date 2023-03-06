Пропавшего в Свердловской области рыбака нашли мертвым

В Следкоме Свердловской области организовали проверку по факту гибели рыбака. Ее проводят следователи из Верхней Пышмы. Сотрудники уже осмотрели территорию, на которой был обнаружен труп, а само тело погибшего отправили к судмедэкспертам. Специалистам предстоит выяснить точную причину наступления смерти. Об этом рассказал начальник пресс-службы свердловского СКР Александр Шульга изданию «КП-Екатеринбург».