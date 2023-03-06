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Расследование дела экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* о дискредитации ВС РФ завершено

6 марта 2023, 07:40
Фото: 1MI
Расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) о дискредитации ВС РФ завершено. Об этом рассказал его адвокат Владислав Идамжапов.

По его словам, рассматривать дело по существу суд будет в конце марта, пишет ТАСС. Подтвердил информацию об окончании расследования и источник Ура.ру в правоохранительных органах.

Он рассказал, что сейчас Ройзман знакомится с делом. Он не исключает, что бывшего мэра могут отправить в тюрьму.

Напомним, 24 августа 2022 года Евгений Ройзман был задержан на 48 часов по делу о дискредитации ВС РФ. По информации следствия, он разместил в сети видео с дискредитирующим содержанием. Ранее Ройзман уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.

*Внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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#Ирина Кирилова#Уголовное дело#Расследование#Суд#Криминал#Свердловская область#Новости УрФО#Екатеринбург#Евгений Ройзман
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