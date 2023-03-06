Расследование дела экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* о дискредитации ВС РФ завершено

Напомним, 24 августа 2022 года Евгений Ройзман был задержан на 48 часов по делу о дискредитации ВС РФ. По информации следствия, он разместил в сети видео с дискредитирующим содержанием. Ранее Ройзман уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.