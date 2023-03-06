Расследование дела экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* о дискредитации ВС РФ завершено

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:42
По его словам, рассматривать дело по существу суд будет в конце марта, пишет ТАСС. Подтвердил информацию об окончании расследования и источник Ура.ру в правоохранительных органах.
Он рассказал, что сейчас Ройзман знакомится с делом. Он не исключает, что бывшего мэра могут отправить в тюрьму.
Напомним, 24 августа 2022 года Евгений Ройзман был задержан на 48 часов по делу о дискредитации ВС РФ. По информации следствия, он разместил в сети видео с дискредитирующим содержанием. Ранее Ройзман уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.
*Внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.