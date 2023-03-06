РЭО предложили обязать граждан РФ использовать для отходов собак бумажные пакеты

Posted 6 марта, 11:49
Published 6 марта, 11:49
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Как пишет издание 56orb.ru, экологи отметили, что ежегодно объем производимых собаками экскрементов в Российской Федерации может составлять до четырех миллионов тонн. При этом большинство хозяев, которые убирают за своими питомцами, используют пакеты из пластика.
По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, в компании всегда приветствуют инициативы общественных организаций, активистов, потому что для популяризации экологичного образа жизни их работа имеет высокую значимость. Часто это делается через субботники, поэтому все мешающее им проводить необходимо устранять. Чтобы найти решение, нужно понять особенности устройства сортировочных центров.
Они работают по следующему принципу: все отходы в пакетах сначала разрываются специальной машиной. Однако, если пакеты мелкие, машина может их пропустить либо на отходе останутся куски пластика, которые могут попасть в окружающую среду.
“Далее идет этап отсеивания тех отходов, которые уйдут на компост. Чтобы пройти такой отсев, длина и ширина предмета, как правило, не должны превышать 7 см”, - рассказал Буцаев.
Глава РЭО добавил, что в связи с этим предложение перейти на небольшие пакеты из бумаги, которые также можно компостировать, является рациональным. Основное требование: на них не должно быть пластика, только элементы из целлюлозы.
В обращении общественников указано, что в 2020 году в Российской Федерации насчитывалось 22,6 миллиона собак. За прошедшие три года их количество увеличилось более чем на двадцать один процент. Уже на тот момент в пятидесяти девяти процентах домохозяйств были домашние животные, а хозяевами питомцев являлись свыше семидесяти миллионов граждан России старше четырнадцати лет.
В письме Российского экологического общества также указано, что организация не может пройти мимо вопроса, связанного с уборкой мусора.
«С учетом изложенного просим вас обратить внимание на данную проблему, а также проработать вопрос по организации сбора подобного вида отходов для дальнейшей его утилизации в техногрунт и использованию для этого бумажных пакетов вместо пластиковых», — говорится в письме общественников.