Семикласснику в Екатеринбурге сломали челюсть в драке после уроков

Женщина добавила, что ученику 8 класса не понравилось, что у ее сына длинные волосы и он начал драку. По словам сына, он сказал: «Ты в „ЧВК Редан“, теперь гони мне деньги!». Его мама отметила, что сын себя действительно относит к представителям группы, но никогда в ней не состоял, пишет Е1.