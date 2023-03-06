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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Семикласснику в Екатеринбурге сломали челюсть в драке после уроков

6 марта 2023, 08:09
Фото: 1MI
В одной из школ Екатеринбурга между учениками произошла драка. В результате у семиклассника сломана челюсть. Причиной конфликта стало то, рассказывает его мама, что пострадавший мальчик стал увлекаться ЧВК «Редан», при этом он ни в каких сообществах не состоит.

Женщина добавила, что ученику 8 класса не понравилось, что у ее сына длинные волосы и он начал драку. По словам сына, он сказал: «Ты в „ЧВК Редан“, теперь гони мне деньги!». Его мама отметила, что сын себя действительно относит к представителям группы, но никогда в ней не состоял, пишет Е1.

Мама отвезла ребенка в больницу. Там ему поставили диагноз — перелом ветви нижней челюсти слева. У мальчика отмечается сильное головокружение и тошнота. На данный момент он находится в больнице.

В полиции сообщили, что по этому факту уже проводится проверка. Степень вреда здоровью будет установлена по результатам медэкспертизы. По результатам будет принято обоснованное решение. Также полиция выяснила, что оба подростка не имеют отношения к ЧВК «Редан», пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, ранее стало известно о том, что в реабилитационном центре в Североуральске 17-летняя девочка избила 13-летнюю. Нападавшая била кулаками, чтобы самоутвердиться. Случившееся попало на видео, после чего Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело.

13-летнюю девочку избили в школе-интернате Североуральска
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#Ирина Кирилова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Драка#Нападение#Больница#Пострадавшие#Криминал#Новости УрФО
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