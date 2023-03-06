Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Какие многомиллионные иски подавались в Арбитражный суд Свердловской области в феврале 2023 года. Журналисты TagilCity.ru рассказали о самых громких арбитражных делах. К примеру, «Водоканал» из Екатеринбурга требует с управляющей компании «Единый стандарт» 95 млн рублей в качестве долга за электроэнергию.
Сероводород в воздухе поймала на минувшей неделе одна из станций УГМС в Нижнем Тагиле, а журналисты телеканала «Россия» сняли навозное поле в Горноуральском городском округе. Рассказываем о главных эко-событиях с 27 февраля по 5 марта.
Школьников Нижнего Тагила приглашают к участию во Всероссийской акции «Талисман добра». Изделия передадут военным на СВО. Акция проводится Российским движением детей и молодежи «Движение первых».
На СВО погиб житель села Хромцово Белоярского ГО Александр Баженов. В мэрии сказали, что он пал смертью храбрых. О дате прощания с солдатом пока не сообщили.
В Нижнем Тагиле ищут подрядчиков, которые обеспечат питание в 16 школах. На эти цели потратят 365 миллионов рублей. К примеру, в школе №58 будет производиться доставка полуфабрикатов высокой степени готовности или готовой продукции. Контракт заключат на три года.