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Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Сероводородом дышали жители Тагила, а на питание детей потратят 365 млн рублей

6 марта 2023, 15:38
Фото: 1MI
Сероводородом дышали жители Тагила, а на питание детей потратят 365 млн рублей. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 6 марта.

Какие многомиллионные иски подавались в Арбитражный суд Свердловской области в феврале 2023 года. Журналисты TagilCity.ru рассказали о самых громких арбитражных делах. К примеру, «Водоканал» из Екатеринбурга требует с управляющей компании «Единый стандарт» 95 млн рублей в качестве долга за электроэнергию.

Долги ВСМПО и банкротство ВГОКа. Крупные арбитражные дела за февраль
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Сероводород в воздухе поймала на минувшей неделе одна из станций УГМС в Нижнем Тагиле, а журналисты телеканала «Россия» сняли навозное поле в Горноуральском городском округе. Рассказываем о главных эко-событиях с 27 февраля по 5 марта.

Итоги недели: сероводород в воздухе и съемки навозного поля
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Школьников Нижнего Тагила приглашают к участию во Всероссийской акции «Талисман добра». Изделия передадут военным на СВО. Акция проводится Российским движением детей и молодежи «Движение первых».

«Талисманы добра» передадут бойцам на СВО школьники из Нижнего Тагила
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На СВО погиб житель села Хромцово Белоярского ГО Александр Баженов. В мэрии сказали, что он пал смертью храбрых. О дате прощания с солдатом пока не сообщили.

Боец из села под Белоярским погиб в сражениях на СВО
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В Нижнем Тагиле ищут подрядчиков, которые обеспечат питание в 16 школах. На эти цели потратят 365 миллионов рублей. К примеру, в школе №58 будет производиться доставка полуфабрикатов высокой степени готовности или готовой продукции. Контракт заключат на три года.

365 миллионов рублей потратят на питание школьников в Нижнем Тагиле до 2025 года
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Итоги недели: сероводород в воздухе и съемки навозного поля
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