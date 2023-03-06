В Нижнем Тагиле ищут подрядчиков, которые обеспечат питание в 16 школах. На эти цели потратят 365 миллионов рублей. К примеру, в школе №58 будет производиться доставка полуфабрикатов высокой степени готовности или готовой продукции. Контракт заключат на три года.