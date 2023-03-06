Силовики в бронежилетах забрали дочь у отца из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
У Олега и Марины двое сыновей (14 и 9 лет) и семилетняя дочь. Они вместе жили с отцом, но в мае супруга решила забрать девочку к себе в Челябинск. Тогда же супруги развелись и стали делить имущество.
Несколько дней назад Олег вместе с девочкой поехал в гости в Екатеринбург. Там судебные приставы его и нашли, после чего забрали ребенка. Они ворвались в квартиру и забрали дочку у плачущего отца. Один из членов семьи снял это на видео. В ролике девочка кричала, что ей больно и сопротивлялась действиям силовиков. Также в видео она просит оставить ее с папой.
Взрослая дочь Олега Анастасия рассказала, что все дети хотят жить с папой, но, по решению суда, дочь должна проживать с мамой, у которой нет постоянного места жительства. По словам Анастасии, женщина живет с сожителем, которого дочка сильно боится.
В тот же день Олег написал заявление в полицию, так как приставы вломились в квартиру и не привели с собой психолога. Разрешение на проникновение в жилье и никаких других документов приставы не показали.
В службе судебных приставов сказали, что действовали согласно решению суда.