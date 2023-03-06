Силовики в бронежилетах забрали дочь у отца из Нижнего Тагила

Несколько дней назад Олег вместе с девочкой поехал в гости в Екатеринбург. Там судебные приставы его и нашли, после чего забрали ребенка. Они ворвались в квартиру и забрали дочку у плачущего отца. Один из членов семьи снял это на видео. В ролике девочка кричала, что ей больно и сопротивлялась действиям силовиков. Также в видео она просит оставить ее с папой.