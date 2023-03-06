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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Силовики в бронежилетах забрали дочь у отца из Нижнего Тагила

6 марта 2023, 12:38
Фото: 1MI
В Екатеринбурге судебные приставы в шлемах и бронежилетах забрали дочь у отца из Нижнего Тагила. Произошло это, потому что папа забрал несовершеннолетнюю дочку у ее мамы и своей бывшей жены, а отдавать обратно не захотел.

У Олега и Марины двое сыновей (14 и 9 лет) и семилетняя дочь. Они вместе жили с отцом, но в мае супруга решила забрать девочку к себе в Челябинск. Тогда же супруги развелись и стали делить имущество.

Несколько дней назад Олег вместе с девочкой поехал в гости в Екатеринбург. Там судебные приставы его и нашли, после чего забрали ребенка. Они ворвались в квартиру и забрали дочку у плачущего отца. Один из членов семьи снял это на видео. В ролике девочка кричала, что ей больно и сопротивлялась действиям силовиков. Также в видео она просит оставить ее с папой.

Взрослая дочь Олега Анастасия рассказала, что все дети хотят жить с папой, но, по решению суда, дочь должна проживать с мамой, у которой нет постоянного места жительства. По словам Анастасии, женщина живет с сожителем, которого дочка сильно боится.

В тот же день Олег написал заявление в полицию, так как приставы вломились в квартиру и не привели с собой психолога. Разрешение на проникновение в жилье и никаких других документов приставы не показали.

В службе судебных приставов сказали, что действовали согласно решению суда.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Судебные приставы#Силовики#Развод#Родители#Происшествия#Новости УрФО
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