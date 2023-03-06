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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Спектакль Нижнетагильского театра кукол будет показан на международном фестивале

6 марта 2023, 14:32
Фото: Нижнетагильский театр кукол
В афише Международного фестиваля театров кукол имени Сергея Образцова можно увидеть спектакль Нижнетагильского театра кукол. Постановка под названием «Хочу быть волком» прошла отбор и в сентябре будет представлена на сцене в Москве.

Фестиваль посвящен десятилетию науки и технологии, объявленному в России указом президента с 2022 по 2031 год. В его рамках будут показаны постановки, признанные сохранить традиции и развивающих технологии театра кукол.

Фото: Нижнетагильский театр кукол

Оргкомитет отобрал 10 лучших спектаклей. Помимо актеров из Нижнего Тагила, здесь выступят артисты из Израиля, Ирана, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Перми, Челябинска, Вологды и Донецка.

Отмечается, что по сюжету спектакля «Хочу быть волком» главный герой Барашек устраивается в Лес на должность Волка. Почувствовав вкус власти, он превращается в хищника.

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#Елена Озерова#Спектакль#Фестиваль#Международный фестиваль#Актеры#Свободное время#Новости УрФО#Нижний Тагил
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