Спектакль Нижнетагильского театра кукол будет показан на международном фестивале

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Фестиваль посвящен десятилетию науки и технологии, объявленному в России указом президента с 2022 по 2031 год. В его рамках будут показаны постановки, признанные сохранить традиции и развивающих технологии театра кукол.
Оргкомитет отобрал 10 лучших спектаклей. Помимо актеров из Нижнего Тагила, здесь выступят артисты из Израиля, Ирана, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Перми, Челябинска, Вологды и Донецка.
Отмечается, что по сюжету спектакля «Хочу быть волком» главный герой Барашек устраивается в Лес на должность Волка. Почувствовав вкус власти, он превращается в хищника.