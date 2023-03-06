Спектакль Нижнетагильского театра кукол будет показан на международном фестивале

Оргкомитет отобрал 10 лучших спектаклей. Помимо актеров из Нижнего Тагила, здесь выступят артисты из Израиля, Ирана, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Перми, Челябинска, Вологды и Донецка.



Отмечается, что по сюжету спектакля «Хочу быть волком» главный герой Барашек устраивается в Лес на должность Волка. Почувствовав вкус власти, он превращается в хищника.

