Сразу двоих погибших на СВО мужчин из Сухого Лога похоронят в один день

На учения он отправился 27 сентября. Был младшим сержантом, командир танка. Задачи он выполнял на в Херсонской области, а затем в ЛНР. Погиб он 16 января. Прощание с ним пройдет там же - 7 марта с 10:00 до 11:00 часов в ДК «Кристалл».