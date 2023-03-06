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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Сразу двоих погибших на СВО мужчин из Сухого Лога похоронят в один день

6 марта 2023, 11:03
Фото: 1MI
В один день, 7 марта, состоятся похороны двух погибших на СВО уральцев. Это 39-летний Александр Тукач их Сухого Лога и 30-летний Андрей Аресов из Ивдельского района.

Александр Тукач погиб на Донбассе под городом Артемовск. В Сухом Логу он окончил школу №2, а затем отучился на газоэлектросварщика. Погиб он 20 января и был посмертно награжден медалью «За отвагу» и медалью ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в местной администрации. 

Фото: Администрация Сухого Лога

Попрощаются с бойцом родные и близкие 7 марта с 10:00 до 11:00 часов в ДК «Кристалл». Поминальный обед пройдет в кафе «Сплав».

Второй погибший уралец - Андрей Арестов. Он родился в Ивдельском районе, а последние 10 лет жил в Сухом Логу, работал в цехе упаковки на предприятии «Сухоложскцемент».

На учения он отправился 27 сентября. Был младшим сержантом, командир танка. Задачи он выполнял на в Херсонской области, а затем в ЛНР. Погиб он 16 января. Прощание с ним пройдет там же - 7 марта с 10:00 до 11:00 часов в ДК «Кристалл».

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