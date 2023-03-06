«Талисманы добра» передадут бойцам на СВО школьники из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Акция проводится Российским движением детей и молодежи «Движение первых». Организаторы предлагают создать талисманы для участников СВО. В нашем городе таким талисманом станет «Тагильский поднос».
Для основы рекомендуется брать любой материал темного оттенка, например малиновый, черный или изумрудный. Размер готового изделия не должен превышать размеры 7 на 10 сантиметров. Для росписи можно использовать гуашь, гелевые ручки и другие материалы.
На каждом талисмане с обратной стороны нужно разместить надпись: «С любовью из Нижнего Тагила!». Затем его необходимо закрепить скотчем или акриловым лаком, либо заламинировать.
Напомним, в начале марта более десятка образовательных учреждений Нижнего Тагила подписали заявку на вступление в первичную организацию нового федерального движения молодежи «Движение первых».