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Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

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Updated Сегодня, 14:22

«Талисманы добра» передадут бойцам на СВО школьники из Нижнего Тагила

6 марта 2023, 14:20
Фото: 1MI
Школьников Нижнего Тагила приглашают принять участие во всероссийской акции «Талисман добра». Готовые изделия будут переданы военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине.

Акция проводится Российским движением детей и молодежи «Движение первых». Организаторы предлагают создать талисманы для участников СВО. В нашем городе таким талисманом станет «Тагильский поднос».

Для основы рекомендуется брать любой материал темного оттенка, например малиновый, черный или изумрудный. Размер готового изделия не должен превышать размеры 7 на 10 сантиметров. Для росписи можно использовать гуашь, гелевые ручки и другие материалы.

На каждом талисмане с обратной стороны нужно разместить надпись: «С любовью из Нижнего Тагила!». Затем его необходимо закрепить скотчем или акриловым лаком, либо заламинировать.

Напомним, в начале марта более десятка образовательных учреждений Нижнего Тагила подписали заявку на вступление в первичную организацию нового федерального движения молодежи «Движение первых».

«Движение первых» создается в школах Нижнего Тагила
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#Дети#Школьники#Талисман#Общество#Операция на Украине#Эксклюзив
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