Тренер Непомнящий рассказал о причинах низкой посещаемости матчей РПЛ

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Как пишет NEWS.ru, футбольный тренер отметил, что даже в Краснодаре, где “паспорт болельщика” оформили пятьдесят тысяч человек, матч против “Торпедо” посетило мало зрителей.
“Влияют оба фактора, да. Но в большей степени, мне кажется, FAN ID. Даже в Краснодаре, где больше 50 тысяч оформили FAN ID, а на трибунах людей было мало. Лично моя позиция — конечно, нужно, чтобы все имели FAN ID. Какая бы ни была ситуация, забота о безопасности на первом месте. Смущает другое. Почему на футболе жестко так, а на других видах спорта это необязательно. Например, на хоккее или баскетболе”, — подчеркнул Непомнящий.
При этом тренер добавил, что можно отменить временно “паспорт болельщика”. По его словам, закон уже принят, но вступление его в силу стоит перенести.
Отмечается, что в Минцифры двадцать седьмого февраля заявили, что карту болельщика оформили свыше четырехсот пятидесяти тысяч россиян. С третьего марта вступил в силу закон, в соответствии с которым без Fan ID нельзя будет приобрести билет ни на один матч РПЛ.
На фоне введения данной системы на спортивных стадионах России после возобновления матчей Российской Премьер-Лиги” наблюдается снижение количества болельщиков.