Тренер Непомнящий рассказал о причинах низкой посещаемости матчей РПЛ

“Влияют оба фактора, да. Но в большей степени, мне кажется, FAN ID. Даже в Краснодаре, где больше 50 тысяч оформили FAN ID, а на трибунах людей было мало. Лично моя позиция — конечно, нужно, чтобы все имели FAN ID. Какая бы ни была ситуация, забота о безопасности на первом месте. Смущает другое. Почему на футболе жестко так, а на других видах спорта это необязательно. Например, на хоккее или баскетболе”, — подчеркнул Непомнящий.