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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Тренер Непомнящий рассказал о причинах низкой посещаемости матчей РПЛ

Сегодня, 12:57
Тренер Валерий Непомнящий заявил, что причиной низкой посещаемости матчей Российской Премьер-Лиги является введение “паспорта болельщика” Fan ID. Также это связано с погодными условиями на начало марта.

Как пишет NEWS.ru, футбольный тренер отметил, что даже в Краснодаре, где “паспорт болельщика” оформили пятьдесят тысяч человек, матч против “Торпедо” посетило мало зрителей.

“Влияют оба фактора, да. Но в большей степени, мне кажется, FAN ID. Даже в Краснодаре, где больше 50 тысяч оформили FAN ID, а на трибунах людей было мало. Лично моя позиция — конечно, нужно, чтобы все имели FAN ID. Какая бы ни была ситуация, забота о безопасности на первом месте. Смущает другое. Почему на футболе жестко так, а на других видах спорта это необязательно. Например, на хоккее или баскетболе”, — подчеркнул Непомнящий.

При этом тренер добавил, что можно отменить временно “паспорт болельщика”. По его словам, закон уже принят, но вступление его в силу стоит перенести.

Отмечается, что в Минцифры двадцать седьмого февраля заявили, что карту болельщика оформили свыше четырехсот пятидесяти тысяч россиян. С третьего марта вступил в силу закон, в соответствии с которым без Fan ID нельзя будет приобрести билет ни на один матч РПЛ.

На фоне введения данной системы на спортивных стадионах России после возобновления матчей Российской Премьер-Лиги” наблюдается снижение количества болельщиков.

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