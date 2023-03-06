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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Уральский фестиваль музыки вошел в рейтинг 50 лучших событий 2023 года

6 марта 2023, 07:04
Фото: 1MI
Фестиваль Ural Music Night вошел в «ТОП-50 лучших событий 2023 года» по версии Национального календаря EventsInRussia.

Со слов главы проекты Михаила Ушакова, уральский музыкальный фестиваль был отобран для рейтинга вместе с 50 другими наиболее интересующими людей мероприятиями. События, которые вошли в Национальный календарь, проводятся и на федеральном, и на международном уровне. Они состоятся в 2023 году.

Среди них — процессы воссоздания исторических событий, общественные празднества, состязания между спортсменами и другие. Темы также отбирались разнообразные: в список вошел кинематограф, кулинария, литература и прочие.

Из общего списка отобрали 5 лауреатов, которых наградили титулом «Национального события года». «Уральская ночь музыки» заняла 4 место.

Напомним, что музыкальный фест проводится в столице Среднего Урала с 2015 года. В 2023 году его проведут 23 числа первого летнего месяца. На организацию выделено 38 миллионов рублей.

На фестиваль Ural Music Night потратят почти 40 миллионов рублей
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#Анна Варнакина#Фестиваль#Музыка#Рейтинг#Общество#Новости УрФО
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