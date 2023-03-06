Уральский фестиваль музыки вошел в рейтинг 50 лучших событий 2023 года

Со слов главы проекты Михаила Ушакова, уральский музыкальный фестиваль был отобран для рейтинга вместе с 50 другими наиболее интересующими людей мероприятиями. События, которые вошли в Национальный календарь, проводятся и на федеральном, и на международном уровне. Они состоятся в 2023 году.