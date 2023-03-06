Уральский фестиваль музыки вошел в рейтинг 50 лучших событий 2023 года

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Со слов главы проекты Михаила Ушакова, уральский музыкальный фестиваль был отобран для рейтинга вместе с 50 другими наиболее интересующими людей мероприятиями. События, которые вошли в Национальный календарь, проводятся и на федеральном, и на международном уровне. Они состоятся в 2023 году.
Среди них — процессы воссоздания исторических событий, общественные празднества, состязания между спортсменами и другие. Темы также отбирались разнообразные: в список вошел кинематограф, кулинария, литература и прочие.
Из общего списка отобрали 5 лауреатов, которых наградили титулом «Национального события года». «Уральская ночь музыки» заняла 4 место.
Напомним, что музыкальный фест проводится в столице Среднего Урала с 2015 года. В 2023 году его проведут 23 числа первого летнего месяца. На организацию выделено 38 миллионов рублей.