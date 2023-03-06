В Екатеринбурге трехлетний ребенок травмировался в автобусе из-за резкой остановки

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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Мальчик не смог удержаться на ногах. Все произошло в 14:20 на улице Челюскинцев. Автобус, следовавший по маршруту № 082, по пути резко затормозил.
В результате ребенок упал на спину. После этого он был доставлен в больницу с ушибами, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
В ГИБДД обратились к водителям автобусов с просьбой избегать резкого торможения и быть внимательнее на дороге. В частности, не забывать о безопасной дистанции и не допускать резких маневров.