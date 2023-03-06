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Posted Сегодня, 03:56

Published Сегодня, 03:56

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

В Екатеринбурге трехлетний ребенок травмировался в автобусе из-за резкой остановки

6 марта 2023, 03:56
Фото: 1MI
Из-за резкого торможения автобуса трехлетний ребенок, находившийся в салоне, получил травмы. Инцидент произошел в Екатеринбурге.

Мальчик не смог удержаться на ногах. Все произошло в 14:20 на улице Челюскинцев. Автобус, следовавший по маршруту № 082, по пути резко затормозил.

В результате ребенок упал на спину. После этого он был доставлен в больницу с ушибами, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

В ГИБДД обратились к водителям автобусов с просьбой избегать резкого торможения и быть внимательнее на дороге. В частности, не забывать о безопасной дистанции и не допускать резких маневров.

#Ирина Кирилова#Дети#Авария#Пострадавшие#Травма#Происшествия#Свердловская область#Новости УрФО#Екатеринбург
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