В России предложили выдавать многодетным семьям сертификат на приобретение авто

Телеканал 360tv.ru пишет, что на рассмотрении правительства России находится инициатива о дополнительной поддержке многодетных семей - выдаче сертификатов на приобретение автомобиля. По мнению депутатов, это станет не только дополнительным стимулом для россиян, но также будет способствовать развитию автомобильной промышленности в Российской Федерации. Однако некоторые эксперты считают, что реализовать эту инициативу в текущих условиях будет сложно, поскольку денег на нее вряд ли есть в государственном бюджете.