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Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

В России предложили выдавать многодетным семьям сертификат на приобретение авто

Сегодня, 09:17
В Государственной думе России выступили с инициативой выдавать многодетным семьям сертификаты на приобретение транспортных средств.

Телеканал 360tv.ru пишет, что на рассмотрении правительства России находится инициатива о дополнительной поддержке многодетных семей - выдаче сертификатов на приобретение автомобиля. По мнению депутатов, это станет не только дополнительным стимулом для россиян, но также будет способствовать развитию автомобильной промышленности в Российской Федерации. Однако некоторые эксперты считают, что реализовать эту инициативу в текущих условиях будет сложно, поскольку денег на нее вряд ли есть в государственном бюджете.



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