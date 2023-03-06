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Updated Сегодня, 03:30

Ветеран спецназа лишился орденов по дороге на урок мужества в Екатеринбурге

6 марта 2023, 03:30
Фото: 1MI
Ветеран спецназа Александр лишился двух орденов Мужества, ордена Дружбы и медали «За заслуги перед Отечеством». Произошло это в Екатеринбурге по дороге на урок мужства к ученикам одной из школ.

По словам 46-летнего ветерана, ордена Мужества были ему вручены за боевые действия на Северном Кавказе. На данный момент он занимается общественной работой в региональном центре патриотического воспитания.

Мужчина рассказал, что часто проводит уроки мужества. 27 февраля он ехал в УрФУ в парадной форме, на которой всего прикреплены 40 медалей, в том числе и потерянные. Четыре были закреплены большой булавкой, но по дороге отцепились. Когда мужчина зашел, а вокзал медали были на месте, но после выхода он их не обнаружил.

Александр обратился с заявлением в полицию и пообещал вознаграждение тем, кто сможет вернуть награды, пишет Е1.

#Ирина Кирилова#Потеря#Медаль#Военные#Происшествия#Свердловская область#Екатеринбург#Новости УрФО
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