Ветеран спецназа лишился орденов по дороге на урок мужества в Екатеринбурге

Мужчина рассказал, что часто проводит уроки мужества. 27 февраля он ехал в УрФУ в парадной форме, на которой всего прикреплены 40 медалей, в том числе и потерянные. Четыре были закреплены большой булавкой, но по дороге отцепились. Когда мужчина зашел, а вокзал медали были на месте, но после выхода он их не обнаружил.