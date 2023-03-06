Ветеран спецназа лишился орденов по дороге на урок мужества в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
По словам 46-летнего ветерана, ордена Мужества были ему вручены за боевые действия на Северном Кавказе. На данный момент он занимается общественной работой в региональном центре патриотического воспитания.
Мужчина рассказал, что часто проводит уроки мужества. 27 февраля он ехал в УрФУ в парадной форме, на которой всего прикреплены 40 медалей, в том числе и потерянные. Четыре были закреплены большой булавкой, но по дороге отцепились. Когда мужчина зашел, а вокзал медали были на месте, но после выхода он их не обнаружил.
Александр обратился с заявлением в полицию и пообещал вознаграждение тем, кто сможет вернуть награды, пишет Е1.