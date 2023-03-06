Водителей и пешеходов Тагила предупредили о снежных дорогах

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Поэтому автоинспекторы советуют автомобилистам быть особенно внимательными на дорогах и уделить особое внимание соблюдению скоростного режима. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Также водителей попросили по возможности не ездить за город по трассе и соблюдать меры безопасности при езде по городу. Особо внимательными нужно быть близ пешеходных переходов. Перед ними тормозить необходимо заранее, даже если поблизости нет пешеходов.
Пешеходам же советуют переходить дорогу в отсутствии на ней машин. А передвигаясь по городу в темное время суток иметь на одежде светоотражающие элементы.