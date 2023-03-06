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Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

Водителей и пешеходов Тагила предупредили о снежных дорогах

6 марта 2023, 08:48
Фото: 1MI
О гололеде снеге на дорогах предупредили жителей Нижнего Тагила сотрудники ГИБДД. Из-за выпадения снега возможны осложнения дорожной обстановки.

Поэтому автоинспекторы советуют автомобилистам быть особенно внимательными на дорогах и уделить особое внимание соблюдению скоростного режима. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Также водителей попросили по возможности не ездить за город по трассе и соблюдать меры безопасности при езде по городу. Особо внимательными нужно быть близ пешеходных переходов. Перед ними тормозить необходимо заранее, даже если поблизости нет пешеходов.

Пешеходам же советуют переходить дорогу в отсутствии на ней машин. А передвигаясь по городу в темное время суток иметь на одежде светоотражающие элементы.

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#Елена Озерова#Машины#Пешеходы#Водители#Проезжая часть#Происшествия#Новости УрФО#Нижний Тагил
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