Водителей и пешеходов Тагила предупредили о снежных дорогах

Также водителей попросили по возможности не ездить за город по трассе и соблюдать меры безопасности при езде по городу. Особо внимательными нужно быть близ пешеходных переходов. Перед ними тормозить необходимо заранее, даже если поблизости нет пешеходов.



Пешеходам же советуют переходить дорогу в отсутствии на ней машин. А передвигаясь по городу в темное время суток иметь на одежде светоотражающие элементы.