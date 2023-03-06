Восемь дней в феврале воздух Нижнего Тагила был с превышением выбросов

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Оксид и диоксид азота превышали предельно-допустимую концентрацию до 1,5 раза в течение четырех дней в центре города и на Вагонке. Пять раз выше нормы в тагильском воздухе был сероводород — возле ж/д вокзала, на Вагонке, Красном Камне и Сухоложском поселке. Концентрация вещества достигала 1,6 ПДК.
В течение февраля метеорологи два раза объявляли в Нижнем Тагиле режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ. В это время промышленные предприятия обязаны снижать количество выбросов в воздух. Однако в начале февраля город на неделю накрыл смог. Большее количество выбросов в атмосферу за месяц пришлось именно на эти дни. Посты государственного мониторинга и газоанализатор редакции фиксировали превышения сероводорода и оксида азота, а горожане жаловались на плохое самочувствие.
Главным загрязнителем тагильского воздуха является ЕВРАЗ НТМК. За год предприятие выбрасывает примерно 65 тысячи тонн загрязняющих веществ. По данным Росприроднадзора, на комбинате расположено 929 стационарных источников выбросов, 130 из которых выделяют сероводород. Из-за чего предприятие периодически получает предостережение от ведомства о недопустимости выбросов вещества с превышениями установленных нормативов.