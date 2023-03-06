Восемь дней в феврале воздух Нижнего Тагила был с превышением выбросов

В течение февраля метеорологи два раза объявляли в Нижнем Тагиле режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ. В это время промышленные предприятия обязаны снижать количество выбросов в воздух. Однако в начале февраля город на неделю накрыл смог. Большее количество выбросов в атмосферу за месяц пришлось именно на эти дни. Посты государственного мониторинга и газоанализатор редакции фиксировали превышения сероводорода и оксида азота, а горожане жаловались на плохое самочувствие.