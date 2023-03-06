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Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Выпускница детского дома из Екатеринбурга обвинила врачей в смерти сестры

6 марта 2023, 10:42
Фото: 1MI
Девушка из Екатеринбурга, выпустившаяся из детского дома, просит наказать виновных в гибели ее сестры Лоллы.

Жалующейся девушке 20 лет. Её зовут Виктория Бикташева. Ее сестра Лолла скончалась полгода назад в отделении реанимации 14-й больницы Екатеринбурга. Умершей было 22 года, пишет Е1.

Виктория уверена, что Лоллу можно было спасти. Она утверждает, что врачи не провели должного обследования и не назначили необходимое лечение. С жалобами она обратилась в СУ СК.

По словам Виктории, проблемы со здоровьем у сестры начались буквально за неделю. Она стала жаловаться на бессонницу и тик в ногах. По ночам девушка плакала и у нее стало болеть горло. Девушки подумали, что Лолла простыла. Поэтому она стала полоскать горло. Тогда у нее стали кровоточить десны и девушки пошли к стоматологу, но доктор сказал, что с зубами нет никаких проблем.

Записаться в поликлинику они не успели, так как Лолле стало плохо и сестры вызвали скорую. У нее началось маточное кровотечение. Медики сказали, что ничего страшного не произошло и что у заболевшей ОРВИ. И что на фоне инфекции у нее снизился иммунитет. Девушке прописали пить витамины.

Через некоторое время после приезда домой девушке вновь вызвали скорую и ее увезли в 14-ю городскую больницу. Там ее сначала госпитализировали, а через пару часов отправили домой. Выписанные врачами лекарства ей не помогали, говорит Виктория.

От кровопотери у Лоллы даже посинели губы. Ее опять отвезли в эту же больницу и из-за сильной кровопотери здесь ей сделали переливание крови. Также у нее выявили рак крови.

После курса химиотерапии Лолле стало лучше, наступила короткая ремиссия. Она даже выходила на работу в перерывах между лечением.

Однако перед новым курсом химиотерапии у Лоллы вдруг сильно заболел живот. Через несколько дней боли стали невыносимы. В больнице сказали, что это побочное действие от препаратов. Далее Лолле делали переливание крови и плазмы. Но боли в животе продолжались.

Лоллу выписали из больницы. В через три дня она оказалась там вновь. Девушка не могла сама даже дойти до туалета, пришлось надевать памперсы.

31 августа днем сестра позвонила Вике, уже из реанимации и сказала, что умирает. Через несколько часов она скончалась.

Заявление Виктории приняли в Следственном комитете и отправили в Орджоникидзевский следственный отдел. Теперь будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

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