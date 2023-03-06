Выпускница детского дома из Екатеринбурга обвинила врачей в смерти сестры

По словам Виктории, проблемы со здоровьем у сестры начались буквально за неделю. Она стала жаловаться на бессонницу и тик в ногах. По ночам девушка плакала и у нее стало болеть горло. Девушки подумали, что Лолла простыла. Поэтому она стала полоскать горло. Тогда у нее стали кровоточить десны и девушки пошли к стоматологу, но доктор сказал, что с зубами нет никаких проблем.