Жительница Березовского нарвалась на мошенников в попытке купить собаку

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Пострадавшая, Альбина, написала продавцу, что хочет купить себе питомца, пишет Е1. Продавец оказался из поселка Белоярский. Девушке поехать за собакой в этот же день было неудобно, поэтому она попросила отложить для нее щенка. Поэтому она заплатила за бронь.
Продавец сказал, что у него «с ними нянчиться нет желания» и ему хотелось бы отдать собаку как можно быстрее. Поэтому он скинул ссылку, по которой нужно было провести оплату, чтобы щенка привезли с доставкой на дом в этот же день.
После оплаты Альбина оказалась заблокирована продавцом. Щенка ей не привезли. Она полагает, что никаких собак у людей с сайта объявлений вовсе нет.