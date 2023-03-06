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Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Жительница Березовского нарвалась на мошенников в попытке купить собаку

6 марта 2023, 08:24
Фото: 1MI
Жительница Березовского, которая хотела купить собаку породы шпиц на сайте объявлений, попалась на уловки мошенников.

Пострадавшая, Альбина, написала продавцу, что хочет купить себе питомца, пишет Е1. Продавец оказался из поселка Белоярский. Девушке поехать за собакой в этот же день было неудобно, поэтому она попросила отложить для нее щенка. Поэтому она заплатила за бронь.

Продавец сказал, что у него «с ними нянчиться нет желания» и ему хотелось бы отдать собаку как можно быстрее. Поэтому он скинул ссылку, по которой нужно было провести оплату, чтобы щенка привезли с доставкой на дом в этот же день.

После оплаты Альбина оказалась заблокирована продавцом. Щенка ей не привезли. Она полагает, что никаких собак у людей с сайта объявлений вовсе нет.

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