Жителю поселка под Нижним Тагилом дали жилье после вмешательства прокуратуры

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Мужчина встал в очередь на получение жилья еще семь лет назад, но жилое помещение ему не предоставляли, так как в нем не были созданы условия для жизни. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Поэтому была организована выездная проверка вместе со специалистами департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.
После этого районный прокурор отправил исковое заявление в Ленинский районный суд Нижнего Тагила о возложении на администрацию Горноуральского городского округа обязанности привести здание в надлежащий вид. В суде эти требования были удовлетворены.
К настоящему моменту дом уже находится в надлежащем состоянии: здесь поставили окна, провели отделочные и электромонтажные работы, а также сантехнику.
После этого жилье было отдано мужчине, который семь лет назад встал на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Жилье он получил по договору социального найма в рамках переселения из аварийного жилья.