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Published Сегодня, 15:20

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

Жителю поселка под Нижним Тагилом дали жилье после вмешательства прокуратуры

6 марта 2023, 15:20
Фото: 1MI
Прокуратура восстановила жилищные права жителя Горноуральского городского округа. Ранее мужчине из поселка Горноуральский не выдавали жилье, так как оно находилось в ненадлежащем состоянии.

Мужчина встал в очередь на получение жилья еще семь лет назад, но жилое помещение ему не предоставляли, так как в нем не были созданы условия для жизни. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Поэтому была организована выездная проверка вместе со специалистами департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

После этого районный прокурор отправил исковое заявление в Ленинский районный суд Нижнего Тагила о возложении на администрацию Горноуральского городского округа обязанности привести здание в надлежащий вид. В суде эти требования были удовлетворены.

К настоящему моменту дом уже находится в надлежащем состоянии: здесь поставили окна, провели отделочные и электромонтажные работы, а также сантехнику.

После этого жилье было отдано мужчине, который семь лет назад встал на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Жилье он получил по договору социального найма в рамках переселения из аварийного жилья.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Жилье#Поселок Горноуральский#Капремонт#Аварийное жилье#Общество
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